حوادث

ضبط صاحب مصنع وسائق في مشاجرة بالوراق

متهم
ألقت قوات أمن الجيزة القبض على صاحب مصنع وسائق سيارة متهمين بالتشاجر بدائرة قسم شرطة الوراق، لخلاف بينهما بسبب ركن سيارة أمام مصنع الأول.

كان قسم شرطة الوراق، قد تلقى بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين شخصين، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث، أن خلاف بين مالك مصنع وسائق متعلق بركن سيارة أمام مصنع احدهما، أدى لتشاجرهما وإصابتهما بجروح.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

القبض على سائق ميكروباص دهس 5 أشخاص في بولاق الدكرور

على جانب آخر، كانت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ألقت القبض علي سائق ميكروباص متهم بدهس 5 أشخاص بسيارته بمنطقة ناهيا، أثناء توقفها علي الطريق الرئيسي بمنطقة ناهيا، بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وذلك بأحد الأكمنة  بعدما لاذ بالفرار فور ارتكابه الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بعدما اختلت عجلة القيادة بيده، وأوضح أنه لاذ بالفرار خوفا من المساءلة القانونية. 

ضبط متهم بالدجل والترويج لنفسه عبر فيس بوك في أطفيح

تأجيل استئناف عامل متهم بقتل زوجته في منشأة ناصر على حكم إعدامه

قوات امن الجيزة عمليات النجدة الوراق مشاجرة فى الجيزة اخبار الحوادث
الجريدة الرسمية