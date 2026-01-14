الأربعاء 14 يناير 2026
مسلسلات رمضان 2026، كواليس تصوير أولاد الراعي لماجد المصري (صور)

كواليس مسلسل أولاد
كواليس مسلسل أولاد الراعي، فيتو
يواصل الفنان ماجد المصري تصوير عدد من مشاهد مسلسله الجديد “أولاد الراعي” والمشاهد التي يتم تصويرها عبارة عن مشاجرة لماجد المصري مع عدد من أقاربه بسبب الميراث.

ومن المقرر أن يتم تصوير هذه المشاهد لما يقرب من 5 أيام، وسيتم عرض العمل الذي يقوم ببطولته الفنان ماجد المصري،  في 30 حلقة خلال السباق الرمضاني على قنوات المتحدة - WATCH IT.

وتشهد أحداث مسلسل أولاد الراعي الذي يتم تصويره حاليًّا، والمقرر عرضه خلال سباق رمضان 2026، محاولة قتل ماجد المصري على يد أحد أشقائه بسبب الميراث.

 

أبطال مسلسل أولاد الراعي

يشارك في العمل بجانب ماجد المصري كل من: أحمد عيد وخالد الصاوي، ويتناول المسلسل قصة أحد الآباء له ميراث كبير وترك وراءه ثلاثة رجال، كل منهم يريد أن يحصل على النصيب الأكبر من الميراث.

وخلال أحداث العمل نشاهد صراعّا قويًّا، حيث يلعب الثلاثة دور أشقاء، كل واحد منهم يريد أن يقضي على الآخر كي يحصل على نصيب أكبر من الميراث الذي تركه والدهم.

ومسلسل “أولاد الراعي”، مكون من 30 حلقة، وينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية، وهو من إنتاج وتأليف ريمون مقار بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

من جانب آخر، علق الفنان ماجد المصري، على مشاركته المميزة في فيلم “السلم والثعبان 2”، وأكد أنه كان يبحث عن سيناريو مختلف بعد تألقه بشخصية رجب الجرتلي.

وقال ماجد المصري: “من بعد رجب الجريتلي كان لازم أشوف حاجة مختلفة علشان الناس تفصل شوية عن شخصية رجب شكلًا وموضوعًا والشخصية اللي قدمتها في الشام والثعبان مختلفة عن ما قدمته في الدراما المصرية”.

وأضاف: “شخصية حسين اللي قدمتها في السلم والثعبان موجودة بس هي مش شبهي ولكن أنا حبيتها، وكنت مبسوط باختيار طارق العريان ليا لأنه كلمني قالي أنت وعمرو يوسف صحاب؟ قلت له صحاب جدا وهو كذلك، بعدها قال بس هما دول علشان  نبقي صحاب قدام الكاميرا".

الجريدة الرسمية