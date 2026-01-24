أخبار الاقتصاد اليوم: مفاجأة بشأن أسعار الذهب خلال 2026.. العقارات تتصدر تداولات البورصة خلال جلسات الأسبوع الماضي.. ووزير الاستثمار: الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز بيئة الأعمال

18 حجم الخط

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

وزير الاستثمار: الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز بيئة الأعمال لشركات التكنولوجيا والمنصات الرقمية

عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في ختام مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي بسويسرا، سلسلة لقاءات مع عدد من الشركات العالمية لبحث فرص الاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والشركاء الدوليين، واستعراض الإصلاحات التي تنفذها الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار.

التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع صالح مرغني، الرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة العليان، لمناقشة فرص الاستثمار الحالية والمستقبلية في مصر واستعراض استراتيجية المجموعة في تطوير أعمالها محليًا وإقليميًا.

قال رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات إن سوق الذهب في مصر شهد خلال الأسبوع الماضي قفزة سعرية قوية، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 522 جنيها خلال أسبوع واحد، مسجلا زيادة بنسبة 8.5 %، في انعكاس مباشر للارتفاعات القياسية التي يشهدها الذهب عالميا.

قال المهندس وليد رجب، عضو غرفة الصناعات الهندسية، باتحاد الصناعات، إن قطاع المستلزمات الطبية في مصر يمر بمرحلة حاسمة لتعميق الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مؤكدًا أن توطين المكونات وتصنيع المنتجات محليًا يمثلان حجر الزاوية لتعزيز القدرة التصنيعية ومواجهة أي أزمات عالمية محتملة.



تقدم المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بخالص التهنئة المقرونة بأسمى معاني الاعتزاز والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى الشعب المصري العظيم، وذلك بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشرطة المصرية.

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية: إن سوق الذهب يشهد ارتفاعًا قياسيًا في الأسعار منذ بداية عام 2026، مؤكدًا أن المعدن النفيس يحافظ على اتجاهه الصعودي في السوقين العالمي والمحلي، وسط حالة من القلق الاقتصادي العالمي والطلب المتزايد على الذهب كملاذ آمن.

شهدت البورصة المصرية نشاطًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مع تركّز السيولة في عدد من القطاعات الرئيسية التي استحوذت على النسبة الأكبر من قيم التداول.

تعد البورصة المصرية من أقدم وأبرز أسواق المال في المنطقة العربية، حيث تمثل انعكاسا حقيقيا لأداء الاقتصاد الوطني ومستوى النشاط الاستثماري وعلى مدار تاريخها الممتد، لعبت دورا محوريا في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير مصادر تمويل فعالة للشركات، فضلًا عن كونها أداة أساسية لقياس مدى ثقة المستثمرين في السياسات الاقتصادية والمالية للدولة.



يتساءل الكثير من عملاء بنك مصر عن إمكانية الحصول على قرض المشروعات الصغيرة بدون ضامن.

