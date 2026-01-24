وزير قطاع الأعمال: عيد الشرطة يجسد رمزا وطنيا لمعاني الفداء والبطولة والانتماء

18 حجم الخط

تقدم المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بخالص التهنئة المقرونة بأسمى معاني الاعتزاز والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى الشعب المصري العظيم، وذلك بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشرطة المصرية.

وزارة الداخلية المصرية

كما توجه الوزير بخالص التهنئة إلى وزارة الداخلية المصرية، وكافة قيادات وضباط وجنود وأفراد وزارة الداخلية، معربا عن بالغ اعتزازه وتقديره لتضحيات رجال الشرطة البواسل، ومؤكدًا أن عيد الشرطة يُجسد رمزًا وطنيًا خالدًا لمعاني الفداء والبطولة والانتماء، وتكريما للأبطال الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن أمن مصر واستقرارها،.

وأشار إلى الدور المحوري الذي يضطلع به رجال الشرطة البواسل جنبًا إلى جنب مع القوات المسلحة الباسلة في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، وحماية أرواح المواطنين، وصون مقدرات الدولة، ودعم مسيرة البناء والتنمية في إطار الجمهورية الجديدة، داعيا الله عز وجل أن يحفظ مصر قيادةً وشعبًا، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يعيد هذه المناسبة الوطنية العزيزة على الوطن بمزيد من التقدم والازدهار.

