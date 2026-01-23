الصناعات الهندسية: عقد شراكات كبيرة بين المصنعين لتدبير مستلزمات الإنتاج من السوق المحلي

18 حجم الخط

أكد المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية، بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ان المصنعين اصبح لديهم رغبة كبيرة في المشاركة في معرض تعميق التصنيع المحلي الذى تنظمه غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات بمركز مصر للمعارض، خاصة من شركات ومصانع الأجهزة المنزلية.

وأشار مبروك إلى أنه تم عقد شراكات كبيرة بين المصنعين لتدبير مستلزمات الإنتاج من السوق المحلي والحد من الفاتورة الاستيرادية مما ينعكس بالإيجاب على تعميق التصنيع المحلي وانخفاض في أسعار المنتجات النهائية بشكل تدريجي.

شهد معرض تعميق التصنيع المحلي الذى تنظمه غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات في نسخته الثالثة خلال فعاليات اليوم الثاني إقبالًا كبيرا من الزوار أصحاب المصانع والشركات لاستكشاف ما يتم تصنيعه محليا من مستلزمات انتاج لصناعاتهم المختلفة.

وكشف المهندس عبد الصادق احمد المستشار الفني لغرفة الصناعات الهندسية عن عقد العديد من اللقاءات الثنائية بين الشركات في اليوم الثاني للمعرض.

وأوضح عن وجود تعاون كبير في صناعات الاسطمبات ويوجد منتجات تصنيع محلي ١٠٠٪؜ وهي لا تقل جودة عن المنتجات الأوروبية والمستوردة.





وأضاف إنه سيتم تعزيز دور الغرفة لخدمة الصناع من خلال إنشاء منصة للربط بين المصنعين والصناعات المغذية حتي يكون هناك فعالية اكثر.

