اقتصاد

حسن الخطيب: الحكومة توفر كل الدعم لضمان رحلة استثمار سلسة ومثمرة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع صالح مرغني، الرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة العليان، لمناقشة فرص الاستثمار الحالية والمستقبلية في مصر واستعراض استراتيجية المجموعة في تطوير أعمالها محليًا وإقليميًا.

وأكد  وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية تشجيع الاستثمارات الأجنبية. 

  ولفت  حسن الخطيبإلى أن الحكومة توفر كل الدعم لضمان رحلة استثمار سلسة ومثمرة، مع الإشادة بفرص النمو الواعدة في السوق المصري. 

 وأشار  المهندس حسن الخطيب إلى أن التركيز على الشركات التي تُدار بكفاءة وشفافية يضمن استثمارات ناجحة ومستدامة.

ومن جانبه أكد السيد صالح مرغني، الرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة العليان، أن مصر تعتبر بمثابة “حاضنة أعمال” تمكن المجموعة من تطوير الشركات محليًا قبل توسيعها دوليًا، مشيرًا إلى أن المجموعة تسعى لتوسيع استثماراتها في قطاعات واعدة مثل: قطاع الأغذية، قطاع الطاقة، قطاع الرعاية الصحية.

