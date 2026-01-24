السبت 24 يناير 2026
اقتصاد

الذهب على صفيح ساخن عالميا، مكاسب قوية وتوقعات بتصحيح مؤقت

مؤشر الذهب
مؤشر الذهب
18 حجم الخط

مؤشر الذهب ، يشهد سوق الذهب العالمي حالة من الصعود الملحوظ، حيث واصل الذهب ارتفاعه عالميا ليقترب من حاجز الــ 4982 دولارا للبيع للأوقية.

مؤشر الذهب عالميا - فيتو 
مؤشر الذهب عالميا - فيتو 

 

أحد أهم الأصول الاستثمارية 

يعد الذهب أحد أهم الأصول الاستثمارية على مستوى العالم، ويحتل مكانة خاصة في الأسواق المالية باعتباره ملاذًا آمنًا يلجأ إليه المستثمرون في أوقات عدم اليقين الاقتصادي والتقلبات الجيوسياسية ويعكس مؤشر الذهب عالميًا حركة أسعار المعدن النفيس في الأسواق الدولية، متأثرًا بعدد كبير من العوامل الاقتصادية والنقدية، ما يجعله مؤشرًا بالغ الأهمية لقياس اتجاهات الاستثمار وحالة الاقتصاد العالمي.

 أداء مؤشر الذهب العالمي

ويرتبط أداء مؤشر الذهب العالمي ارتباطا وثيقا بالسياسات النقدية التي تنتهجها البنوك المركزية الكبرى، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. فعادة ما تؤدي توقعات خفض أسعار الفائدة أو تباطؤ التشديد النقدي إلى دعم أسعار الذهب، نظرًا لانخفاض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدًا.

 في المقابل، تمثل فترات ارتفاع أسعار الفائدة وضغوط التضخم عوامل ضغط على مؤشر الذهب، مع توجه بعض المستثمرين نحو أدوات استثمارية أخرى.

مؤشر الذهب - فيتو 
مؤشر الذهب - فيتو 

حركة مؤشر الذهب عالميا

كما تلعب قوة الدولار الأمريكي دورا محوريا في تحديد اتجاه مؤشر الذهب عالميا، حيث توجد علاقة عكسية بينهما؛ فارتفاع الدولار غالبًا ما يؤدي إلى تراجع أسعار الذهب، بينما يدعم ضعف العملة الأمريكية صعود المعدن النفيس.

 وإلى جانب ذلك، تؤثر معدلات التضخم العالمية في حركة المؤشر، إذ ينظر إلى الذهب كأداة تحوط فعالة للحفاظ على القيمة في مواجهة تآكل القوة الشرائية للعملات.

ولا تقتصر العوامل المؤثرة على الجوانب النقدية فقط، بل تمتد إلى التوترات الجيوسياسية والأزمات العالمية، التي تدفع المستثمرين إلى زيادة الطلب على الذهب باعتباره أصلًا آمنا ومع تصاعد النزاعات أو حالة عدم الاستقرار في الأسواق، يشهد مؤشر الذهب العالمي موجات صعود مدفوعة بارتفاع الطلب الاستثماري، سواء من المؤسسات المالية أو الأفراد.

دعم مؤشر الذهب

وعلى صعيد آخر، تلعب البنوك المركزية العالمية دورا متزايد الأهمية في دعم مؤشر الذهب، من خلال زيادة احتياطاتها من المعدن النفيس ضمن استراتيجيات تنويع الأصول وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية وأسهم هذا التوجه في تعزيز الطلب طويل الأجل على الذهب، ودعم استقراره النسبي مقارنة بأصول أخرى أكثر تقلبا.

وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، يرى محللون أن مؤشر الذهب العالمي مرشح لمواصلة التحرك في نطاقات متقلبة، مع ميل نسبي للصعود على المدى المتوسط، في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي، وتباين السياسات النقدية، والمخاوف المرتبطة بمعدلات النمو والتضخم وأكد الخبراء أن الذهب يظل أحد أهم أدوات تنويع المحافظ الاستثمارية، خاصة للمستثمرين الباحثين عن التوازن بين العائد والمخاطر.

مؤشر الذهب - فيتو 
مؤشر الذهب - فيتو 

 

احتمالية حدوث تصحيح سعري مؤقت خلال الأيام المقبلة

ورغم المكاسب القوية التي حققها المعدن الأصفر، حذر محللون من احتمالية حدوث تصحيح سعري مؤقت، في حال صدور بيانات اقتصادية أمريكية إيجابية تعزز من قوة الدولار، كما أشاروا إلى أن الذهب لا يدر عائدا مباشرا، وبالتالي فإن ارتفاع الفائدة المستقبلية قد يحدّ من مكاسبه. 

الذهب يواصل ترسيخ مكانته كملاذ آمن

ويرى خبراء أن الذهب يواصل ترسيخ مكانته كملاذ آمن في ظل استمرار الاضطرابات الاقتصادية والسياسية العالمية، مؤكدين أن الاتجاه العام ما زال إيجابيا على المدى المتوسط، ومع اقتراب نهاية العام الجارى، يترقب المستثمرون تحركات البنوك المركزية العالمية، خاصة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لمعرفة المسار القادم لأسعار الذهب والعملات. 

الجريدة الرسمية