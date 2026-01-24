سوق المال تحت المجهر، البورصة تقرأ مؤشرات الاقتصاد وتعيد تشكيل خريطة الاستثمار

السبت 24 يناير 2026
البورصة المصرية ، تعد البورصة المصرية من أقدم وأبرز أسواق المال في المنطقة العربية، حيث تمثل انعكاسا حقيقيا لأداء الاقتصاد الوطني ومستوى النشاط الاستثماري وعلى مدار تاريخها الممتد، لعبت دورا محوريا في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير مصادر تمويل فعالة للشركات، فضلًا عن كونها أداة أساسية لقياس مدى ثقة المستثمرين في السياسات الاقتصادية والمالية للدولة. 

ومع استمرار التحديات العالمية والإقليمية، تظل البورصة المصرية محل اهتمام واسع من قبل المتعاملين والمحللين، لا سيما في ظل التحركات المتسارعة لمؤشراتها الرئيسية وما تعكسه من تفاعلات السوق مع المتغيرات المختلفة.

 

تذبذب نسبي بمؤشرات البورصة 

كما شهدت مؤشرات البورصة المصرية خلال الفترات الأخيرة حالة من التذبذب النسبي، مدفوعة بتأثيرات متباينة لعوامل داخلية وخارجية، من بينها تغيرات أسعار الفائدة، وحركة رؤوس الأموال الأجنبية، وتقلبات الأسواق العالمية، إلى جانب التطورات الاقتصادية المحلية ويأتي مؤشر EGX30 في صدارة المؤشرات الأكثر متابعة، نظرا لكونه يعكس أداء أكبر 30 شركة من حيث السيولة والنشاط، بينما تحظى مؤشرات EGX70 وEGX100 باهتمام شريحة واسعة من المستثمرين الأفراد، لما تمثله من صورة أشمل لأداء الأسهم المتوسطة والصغيرة. 

البورصة المصرية - فيتو 
البورصة المصرية - فيتو 

السوق يمتلك مقومات جذب استثمارية 

ومن جانبة قال الدكتور نبيل فرج، خبير أسواق المال، إن البورصة المصرية تمر بمرحلة مهمة تتسم بقدر من التماسك النسبي، رغم التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، مؤكدا أن السوق لا يزال يمتلك مقومات جذب استثمارية قوية على المدى المتوسط والطويل.

تحركات مؤشرات البورصة تعكس حالة من الترقب بين المتعاملين

وأضاف فرج أن تحركات مؤشرات البورصة تعكس حالة من الترقب بين المتعاملين، في ظل متابعة تطورات السياسة النقدية وأسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن المستويات السعرية الحالية لعدد كبير من الأسهم باتت جاذبة، خاصة للشركات التي تمتلك مراكز مالية قوية وأداء تشغيليا مستقرا.

نطاق عرضي مائل للصعود

وأوضح أن مؤشر EGX30 يتحرك في نطاق عرضي مائل للصعود، مع وجود فرص لاختبار مستويات أعلى حال تحسن السيولة وعودة القوى الشرائية تدريجيا، لافتا إلى أن الأسهم الصغيرة والمتوسطة تواصل جذب اهتمام المستثمرين الأفراد، وهو ما ينعكس على الأداء الإيجابي لمؤشري EGX70 وEGX100.

عدم الانسياق وراء المضاربات العشوائية

وشدد خبير أسواق المال على أهمية عدم الانسياق وراء المضاربات العشوائية، وضرورة الاعتماد على الرؤية الاستثمارية الواضحة، وتنويع المحافظ، والتركيز على الأسهم ذات الأساسيات القوية، مؤكدًا أن البورصة المصرية لا تزال تمثل أحد أهم أدوات الاستثمار القادرة على تحقيق عوائد مجزية على المدى الطويل.
 

مؤشرات التحليل الفنى - فيتو 
مؤشرات التحليل الفنى - فيتو 

 

مؤشرات قطاعات البورصة المصرية

جدير بالذكر ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 11.7%، وصعدت قطاعات خدمات النقل والشحن، والموارد الأساسية، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 8.9%، 8.2%، 8.1%، على الترتيب، وزاد قطاعا مواد البناء، والعقارات بنسبة 6.5%.
وقفز قطاعا البنوك، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 6.2%، 6.1%، على الترتيب، ونما قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 5.4%، كما ارتفع قطاعا الرعاية الصحية والأدوية، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 4.8%، 4.1%، على التوالي، ثم قطاعات المنسوجات والسلع المعمرة، والتجارة والموزعون، والسياحة والترفيه بنسبة 3.2%، 2.8%، 2.1%، على التوالي، وأخيرًا قطاعا الطاقة والخدمات المساندة، والخدمات التعليمية بنسبة 1.8%، 1.6%، على الترتيب.

