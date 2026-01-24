ناصر ماهر بديلا، تشكيل بيراميدز في مواجهة نهضة بركان بدوري أبطال أفريقيا

18 حجم الخط

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة نهضة بركان المغربي في إطار مواجهات دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل بيراميدز أمام نهضة بركان

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: كريم حافظ - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي

خط الوسط: حامد حمدان - مهند لاشين - وليد الكرتي - محمود زلاكة - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمود جاد - علي جبر - بلاتي توريه - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مروان حمدي - ناصر ماهر - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا.

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان

ويحل بيراميدز ضيفًا على نهضة بركان في التاسعة من مساء اليوم السبت على الملعب البلدي بمدينة بركان المغربية، في ثالث جولات دور المجموعات لدوري الأبطال.

مران بيراميدز

وتعد مباراة اليوم صعبة لكلا الفريقين لاسيما أن كل منهما بسعي للحفاظ على صدارة المجموعة الأولى بدوري الأبطال.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة نهضة بركان وبيراميدز

وتم خلال الاجتماع الفني لمباراة نهضة بركان وبيراميدز الاتفاق على أن يرتدي نهضة بركان صاحب الأرض والجمهور، القميص الأساسي البرتقالي في الأسود، بينما يرتدي حارس المرمى الأزرق الكامل.

وفي المقابل يرتدي نادي بيراميدز قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، ويرتدي حارس المرمى الأخضر الفاتح.

وتم التأكيد على أن المباراة سيحضرها بالملعب البلدي في بركان قرابة 6 آلاف مشجع.

طاقم حكام مباراة بيراميدز ونهضة بركان

وتقرر أن يدير المباراة طاقم حكام من الكونغو الديموقراطية بقيادة الحكم يانيك مالالا كابانجا، ويعاونه مواطنوه سيبوتو بلاسي المساعد الأول، وكولا ماتالالا المساعد الثاني، والحكم الرابع بيير كابينجو.

ويراقب المباراة كلود ماهونو من بنين، ويراقب أداء الحكام موزينحا جاكس من جمهورية الكونغو، والمنسق العام علي جيلاني من ليبيا، والمنسق الإعلامي أنس عزام من المغرب، والمنسق الأمني رشيد مدجيبا من الجزائر، ومنسق حقوق البث أيمن زيزي من المغرب.

