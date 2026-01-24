الزمالك يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي غدا بالكونفدرالية

18 حجم الخط

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ستاد الجيش ببرج العرب، مساء اليوم السبت، في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقرر لها غدًا الأحد في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحرص الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، على تخفيف الحمل البدني، حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد قبل المباراة المرتقبة.

وخاض اللاعبون الفقرة البدنية تحت إشراف نونو كوستا ربييرو مدرب الأحمال، وتضمنت تدريبات بدنية متنوعة، وفقرة خاصة بالكرة، من أجل تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل للمباراة.

وركز الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال على الجوانب الخططية خلال المران، وقام المدير الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعات، لخوض بعض الجوانب الفنية، وحرص معتمد جمال، ومساعده إبراهيم صلاح على توجيه اللاعبين باستمرار خلال هذه الفقرة، قبل خوض تقسيمة فنية مصغرة في ختام المران.

معتمد جمال يعلن قائمة الزمالك استعدادًا لمواجهة المصري بالكونفدرالية

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، عن القائمة التي تخوض مباراة المصري المقرر لها غدًا الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاءت قائمة الزمالك لخوض اللقاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد – مهدي سليمان – محمود الشناوي.

خط الدفاع: أحمد خضري – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – السيد أسامة – أحمد مجدي - محمد إبراهيم- بارون أوشينج.

خط الوسط: محمد شحاتة - محمد السيد – محمد حمد – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – أحمد حمدي - آدم كايد – أحمد شريف – شيكو بانزا – خوان بيزيرا.

خط الهجوم: سيف الجزيري – ناصر منسي – عدي الدباغ.

موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وتقام مباراة الزمالك أمام المصري في الكونفدرالية، غدًا الأحد المقبل الموافق 25 يناير الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة باستاد برج العرب.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري

وتنقل مباراة الزمالك والمصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية.

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

ويأتي ترتيب المجموعة الرابعة كالتالي:

1- المصري 6 نقاط.

2- الزمالك برصيد 4 نقاط.

3- كايزر تشيفز نقطة.

4- زيسكو بدون نقاط.

