رئيس مصلحة الجمارك يحسم الجدل بشأن العدول عن قرار ضريبة المحمول

جمارك المحمول، حسم أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، الجدل المثار حول قرار الحكومة بإلغاء إعفاء الهواتف المحمولة التي يجلبها المصريون من الخارج من الرسوم الجمركية، مؤكدًا أن القرار مطبق بالفعل ولا يوجد أي تفكير في إعادة النظر فيه.

وأوضح أموي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة «النهار»، أن الدولة تعاملت بمرونة كاملة مع المصريين في الخارج، موجِّهًا رسالة طمأنة لهم بأن هواتفهم ستعمل داخل مصر دون أي مشاكل.

90 يومًا تشغيل كامل للهاتف الشخصي دون رسوم أو تعقيدات

وأشار رئيس مصلحة الجمارك إلى أنه في حال قدوم أي مصري من الخارج لقضاء إجازته داخل مصر، فإن هاتفه الشخصي سيعمل لمدة 90 يومًا كاملة باستخدام شريحة مصرية دون أي عوائق، طالما أن الهاتف يدخل البلاد لأول مرة.

وأضاف أنه في حال سفر المواطن مرة أخرى وعودته في إجازة لاحقة، سواء في الصيف أو غيره، يمكنه إعادة تفعيل الهاتف بسهولة من خلال التواصل مع الأرقام المخصصة عبر تطبيق «واتساب» أو الخط الساخن، وتقديم بعض البيانات البسيطة لإعادة تشغيل الشريحة دون أي رسوم إضافية.

الإعفاء الاستثنائي كان مؤقتًا وجزءًا من تطبيق منظومة الحوكمة

وردًا على تساؤلات الإعلامية لميس الحديدي حول الإعفاء الاستثنائي الذي طُبّق منذ يناير 2025، أوضح أموي أن هذا الإعفاء لم يكن دائمًا، بل جاء ضمن تطبيق منظومة الدولة لحوكمة دخول الهواتف المحمولة إلى السوق المصري.

وأكد أن كلمة «استثناء» تعني بالضرورة أنه إجراء مؤقت، مشيرًا إلى أن الدولة انتظرت حتى التأكد من جاهزية الإنتاج المحلي وقدرته على تلبية احتياجات السوق بجميع فئاته، من الهواتف الشعبية وحتى الأعلى سعرًا، قبل اتخاذ قرار إلغاء الإعفاء.

لا علاقة للقرار بالحصيلة.. الهدف حماية الصناعة الوطنية

ونفى رئيس مصلحة الجمارك بشكل قاطع أن يكون الهدف من إلغاء إعفاء الهواتف المحمولة هو زيادة الحصيلة الجمركية، مؤكدًا أن المنظومة بالكامل ليست قائمة على تحصيل الأموال.

وشدد على أن الدور الأساسي للجمارك في مصر، كما هو الحال في جميع دول العالم، يتمثل في تنظيم الأسواق الداخلية وحماية الصناعة الوطنية، وهو مبدأ مُطبّق في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الاقتصادات الكبرى.

تنظيم السوق وحماية التصنيع المحلي أولوية الدولة

واختتم أموي تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة تستهدف من هذه المنظومة خلق سوق منظم وعادل، يوازن بين حماية المستهلك ودعم الصناعة المحلية، موضحًا أن الجمارك لا تعمل بمعزل عن الرؤية الاقتصادية العامة، بل كجزء من استراتيجية شاملة لتعزيز الإنتاج المحلي ومنع الممارسات العشوائية داخل السوق.

