بايرن ميونخ يسقط في فخ الخسارة 2-1 أمام أوجسبورج بالدوري الألماني

الدوري الألماني، سقط فريق بايرن ميونخ في فخ الخسارة على يد أوجسبورج، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب إليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من عمر مسابقة الدوري الألماني.

أهداف مباراة بايرن ميونخ ضد أوجسبورج

افتتح بايرن ميونخ التسجيل عن طريق هيروكي إيتو في الدقيقة 23، فيما رد أوجسبورج بهدفين عن طريق أرتور تشافيس في الدقيقة 75، وماسينجو في الدقيقة 81.

ورغم الخسارة فإن بايرن ميونخ يتربع على قمة ترتيب الدوري الألماني برصيد 50 نقطة، فيما يحتل أوجسبورج المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة.

تشكيل بايرن ميونخ أمام أوجسبورج

حارس المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: توم بيسشوف – دايوت أوباميكانو – جوناثان تاه – هيروكي إيتو

خط الوسط: أليكسندر بافلوفيتش – ليون جوريتزكا - لينارت كارل – سيرج جنابري – لويس دياز

الهجوم: هاري كين

بايرن ميونخ يقسو على لايبزيج بخماسية

وكان العملاق البافاري بايرن ميونخ، قد حقق فوزا كبيرا على حساب مضيفه لايبزيج بخماسية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين، على ملعب ريد بول أرينا، ضمن منافسات الجولة الـ18 من بطولة الدوري الألماني لكرة القدم “البوندسليجا”.



