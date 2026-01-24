السبت 24 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بايرن ميونخ يسقط في فخ الخسارة 2-1 أمام أوجسبورج بالدوري الألماني

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
18 حجم الخط

الدوري الألماني، سقط فريق بايرن ميونخ في فخ الخسارة على يد أوجسبورج، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب إليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من عمر مسابقة الدوري الألماني.

أهداف مباراة بايرن ميونخ ضد أوجسبورج 

افتتح بايرن ميونخ التسجيل عن طريق هيروكي إيتو في الدقيقة 23، فيما رد أوجسبورج بهدفين عن طريق أرتور تشافيس في الدقيقة 75، وماسينجو في الدقيقة 81.

ورغم الخسارة فإن بايرن ميونخ يتربع على قمة ترتيب الدوري الألماني برصيد 50 نقطة، فيما يحتل أوجسبورج المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة.

تشكيل بايرن ميونخ أمام أوجسبورج 

حارس المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: توم بيسشوف – دايوت أوباميكانو – جوناثان تاه – هيروكي إيتو

خط الوسط: أليكسندر بافلوفيتش – ليون جوريتزكا -  لينارت كارل – سيرج جنابري – لويس دياز

الهجوم: هاري كين

 بايرن ميونخ يقسو على لايبزيج بخماسية 

وكان العملاق البافاري بايرن ميونخ، قد حقق فوزا كبيرا على حساب مضيفه لايبزيج بخماسية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين، على ملعب ريد بول أرينا، ضمن منافسات الجولة الـ18 من بطولة الدوري الألماني لكرة القدم “البوندسليجا”.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بايرن ميونخ أوجسبورج الدوري الألماني مباراة بايرن ميونخ ضد أوجسبورج أهداف مباراة بايرن ميونخ ضد أوجسبورج

مواد متعلقة

بايرن ميونخ يضع عينه على جناح ليفربول

الدوري الألماني، بايرن ميونخ يقسو على لايبزيج بخماسية

ads

الأكثر قراءة

مرموش يقود مان سيتي للفوز بثنائية على وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي (فيديو وصور)

السيسي: كل سلطان زائل والجميع سيقف أمام الله ليحاسب على كل نقطة دم تسبب فيها

السيسي عن بيان 3 يوليو: كنا هنعمل انتخابات وينزل فيها الله يرحمه الرئيس مرسي

الرئيس السيسي: مواجهة التحديات الحديثة تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة

الدوري الإنجليزي، تعادل توتنهام وبيرنلي 1-1 بالشوط الأول

بعدما كشفته فيتو، تحرك برلماني بشأن الأرقام المفقودة في معرض الكتاب

الترجي يتقدم على سيمبا بهدف نظيف في الشوط الأول بدوري أبطال إفريقيا

مرموش يسجل في تقدم مانشستر سيتي على وولفرهامبتون بثنائية في الشوط الأول

خدمات

المزيد

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم السبت 24 يناير 2026

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 24 يناير 2026

سعر كيلو الأرز اليوم السبت 24 يناير

طن الأولين يواصل الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع وادي دجلة.. الزمالك وبتروجت.. دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا وصف الله الشمس بالسراج؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح

مجلس حكماء المسلمين يناقش"علم علل الحديث ودوره في صون السنة"بمعرض الكتاب

ذكرى رحيل الداعية عبلة الكحلاوي، رحلة أم الغلابة في خدمة الدعوة الإسلامية

المزيد
الجريدة الرسمية