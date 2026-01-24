تأجيل محاكمة المتهم بقتل شاب في المحلة لجلسة 4 مارس

18 حجم الخط

أجلت محكمة جنايات المحلة الكبرى بمحافظة الغربية محاكمة المتهم بقتل شاب بقرية محلة حسن مركز المحلة، لجلسة 4 مارس لانتداب محام للدفاع عن المتهم.

كانت محكمة المحلة قد انعقدت اليوم لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم، وحضر دفاع المجني عليه أمام المحكمة، بينما لم يحضر أي من المحامين للدفاع عن المتهم، وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 4 مارس المقبل، لانتداب المحامي صاحب الدور للدفاع عن المتهم.

كانت الأجهزة الأمنية بالغربية قد ألقت القبض على المتهم، بعد أن أقدم على قتل المجني عليه بقرية محلة حسن مركز المحلة، بعد أن تربص به وأنهي حياته، وتم حبس المتهم على ذمة القضية وإحالته للمحكمة محبوسا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.