محافظات

تأجيل محاكمة المتهم بقتل شاب في المحلة لجلسة 4 مارس

تأجيل محاكمة المتهم
تأجيل محاكمة المتهم بقتل شاب
أجلت محكمة جنايات المحلة الكبرى بمحافظة الغربية محاكمة المتهم بقتل شاب بقرية محلة حسن مركز المحلة، لجلسة 4 مارس لانتداب محام للدفاع عن المتهم.

كانت محكمة المحلة قد انعقدت اليوم لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم، وحضر دفاع المجني عليه أمام المحكمة، بينما لم يحضر أي من المحامين للدفاع عن المتهم، وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 4 مارس المقبل، لانتداب المحامي صاحب الدور للدفاع عن المتهم.

 

كانت الأجهزة الأمنية بالغربية قد ألقت القبض على المتهم، بعد أن أقدم على قتل المجني عليه بقرية محلة حسن مركز المحلة، بعد أن تربص به وأنهي حياته، وتم حبس المتهم على ذمة القضية وإحالته للمحكمة محبوسا.

 

 

