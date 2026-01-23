افتتاح مسجد سيدي الفيومي بقرية الهياتم ضمن خطة أوقاف الغربية لتطوير بيوت الله

18 حجم الخط

افتتحت مديرية أوقاف الغربية مسجد سيدي محمد الفيومي بقرية الهياتم التابعة لإدارة أوقاف ثان المحلة وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بعمارة بيوت الله تعالى ماديا ومعنويا وحرصها المستمر على تطوير المساجد لتؤدي دورها الدعوي والعلمي في المجتمع.

وجاء الافتتاح تنفيذا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وتحت رعاية وإشراف الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف بالغربية.



وشهدت مراسم الافتتاح حضور الشيخ حامد الرفاعي مدير إدارة أوقاف ثان المحلة إلى جانب عدد من السادة المفتشين وبمشاركة واسعة من أهالي قرية الهياتم الذين عبروا عن سعادتهم بافتتاح المسجد في أجواء إيمانية سادها الفرح والبهجة.



ويأتي افتتاح المسجد ضمن خطة وزارة الأوقاف الهادفة إلى إحلال وتجديد وتطوير المساجد على مستوى الجمهورية بما يعزز دورها في نشر الفكر الوسطي المستنير وترسيخ القيم الدينية والأخلاقية الصحيحة.



وفي ختام الافتتاح ابتهل الحضور إلى الله تعالى أن يجعل المسجد بيتا عامرا بذكره ومنارة للعلم والدعوة وأن يتقبل من جميع من ساهم في بنائه وعماره وأن يجزيهم خير الجزاء.

استعدادًا لاستقبال رمضان، وزير الأوقاف يلتقي رئيس شركة العاصمة الجديدة

التقى الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف، المهندس خالد عباس – رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة للتباحث في الجوانب اللوجستية والتنظيمية لإحياء شهر رمضان في مسجد مصر الكبير بالعاصمة الجديدة.

وزير الأوقاف يلتقي رئيس شركة العاصمة الجديدة

وتناول الاجتماع جوانب تتعلق بتوفير خدمات المواصلات، ومنافذ البيع، ومناطق الطعام والشراب، وتنظيم زيارات إلى معالم المسجد، ومركز مصر الثقافي الإسلامي، ودار القرآن الكريم، ومتحف كبار القراء، وركوب مصاعد المآذن، وغيرها من سبل الجذب والراحة وتيسير التمتع بشعائر الشهر الفضيل من صلوات وملتقيات ودروس في رحاب مسجد مصر الكبير

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.