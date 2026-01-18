مقتل سيدة طعنًا على يد جيرانها بالغربية

18 حجم الخط

شهدت منطقة محلة البرج بمدينة المحلة الكبرى واقعة مأساوية، حيث لقيت سيدة مصرعها متأثرة بإصابتها بطعنة نافذة في الصدر إثر نشوب خلافات جيرة مع عدد من الأشخاص.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا يفيد بالواقعة، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى محل البلاغ وتبين من الفحص إصابة سيدة بطعنة نافذة أودت بحياتها في الحال.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام تحت تصرف جهات التحقيق، تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي الشرعي عليها وإعداد تقرير الصفة التشريحية لبيان أسباب الوفاة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين في الواقعة وتم التحفظ عليهم وإيداعهم الحبس لحين عرضهم على النيابة العامة التي تولت التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مصرع سيدة وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم على طريق المحلة – طنطا

وفي سياق آخر، لقيت سيدة مصرعها فيما أُصيب 4 أشخاص من بينهم أب ونجله في حادث مروري وقع على طريق المحلة الكبرى – طنطا أمام قرية الرجدية إثر تصادم سيارة ميكروباص بالطريق.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع الحادث ووجود متوفاة وعدد من المصابين وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

تم نقل المصابين للمستشفى العام والجثة للمشرحة وحرر المحضر اللازم حيال تلك الواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.