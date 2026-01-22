إزالة 4 حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية بالسنطة في الغربية

18 حجم الخط

قامت رئاسة مركز ومدينة السنطة اليوم بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية أسفرت عن إزالة 4 حالات تعدٍ على أرض زراعية وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية وفي إطار المتابعة الميدانية المستمرة والتصدي بكل حزم لمخالفات البناء والتعدي على الرقعة الزراعية.

ومن جانبها، قالت الدكتورة منى صالح رئيس مركز ومدينة السنطة، إن الحملة تأتي ضمن جهود الدولة للحفاظ على الأراضي الزراعية وفرض هيبة الدولة مشددة على عدم التهاون مع أي مخالفات أو تعديات على الأرض الزراعية.

وأضافت رئيس مدينة السنطة أن الإزالة تمت في تحرك فوري وحاسم وبمشاركة عماد عبيد نائب رئيس مجلس المدينة وبالتنسيق الكامل مع قوات الشرطة والإدارة الزراعية لضمان تنفيذ الإزالات وفقًا للقانون.



وأكدت رئيس المركز أنه جار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين دون أي تهاون مؤكدة استمرار حملات الإزالة والمتابعة على مدار الساعة لمنع أي تعديات جديدة بمدينة السنطة.

وشددت على أن الحفاظ على الرقعة الزراعية مسؤولية وطنية وأن الدولة مستمرة في مواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية بكل حسم وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

محافظ الغربية يناقش مع رؤساء المدن والمراكز آليات تطوير منظومة النظافة

عقد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء لمناقشة آليات تطوير منظومة جمع ونقل المخلفات البلدية ووضع خطوات تنفيذية واضحة للانتقال إلى مرحلة الجمع المنزلي بشكل منظم ومستدام بكافة أنحاء المحافظة بما يحقق بيئة نظيفة ومظهرًا حضاريا يليق بأبناء الغربية ويعكس جهود الدولة في تحسين جودة الحياة.

جاء ذلك في إطار حرص محافظة الغربية على الارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

