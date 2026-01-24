الخيامية في الغربية، حرفة تراثية تتجدد مع نفحات رمضان

18 حجم الخط

مع اقتراب شهر رمضان المبارك تعود الخيامية لتفرض حضورها كأحد أبرز مظاهر البهجة والزينة المرتبطة بالشهر الكريم محافظة على مكانتها كحرفة تراثية أصيلة تعكس روح الزمن الجميل وتجمع بين الفن والهوية الشعبية.

وفي محافظة الغربية وتحديدا بمدينة السنطة عادت الخيامية من جديد لتعيد للأجواء الرمضانية دفئها وخصوصيتها وسط إقبال ملحوظ من المواطنين الباحثين عن زينة رمضان ذات الطابع التراثي الأصيل.

وتعد "أم عصام" واحدة من أبرز رموز الخيامية بـ مدينة السنطة حيث تحرص سنويا على تقديم تشكيلة متنوعة من منتجات الخيامية المصنوعة يدويا بخامات أصلية تجمع بين النقوش التقليدية والألوان الزاهية التي ارتبطت بذاكرة المصريين خلال الشهر الفضيل.

وتقول “أم عصام ” ان المكان يضم مجموعة واسعة من مستلزمات الزينة الرمضانية من بينها "فوانيس خيامية وأفرع وزينة رمضان ومفارش خيامية وإضاءات رمضانية ومختلف مستلزمات تزيين المنازل والشوارع.

وتضيف أن المعروضات تتميز بأسعار مناسبة في متناول الجميع ما يسهم في تشجيع المواطنين على اقتناء المنتجات التراثية ودعم الحرف اليدوية التي تمثل جزءا مهما من الهوية الثقافية المصرية.

وتقول أيضا نجلتها "شيرين" والتي تعمل معها يدا بيد وراثة عن والدها أن الخيامية ليست مجرد زينة بل رسالة للحفاظ على التراث ونقله للأجيال الجديدة خاصة في ظل ارتباطها الوثيق بشهر رمضان وما يحمله من معاني البهجة والتواصل الاجتماعي.

ويقع معرض الخيامية بمدينة السنطة ليكون وجهة رئيسية لعشاق الأجواء الرمضانية الأصيلة.

وتضيف "شيرين"ان الخيامية تظل رغم تطور أشكال الزينة الحديثة رمزا ثابتا لروح رمضان حيث تلتقي الألوان والنقوش مع الذكريات ليبقى التراث حاضرا في قلب كل بيت مصري.

