الأربعاء 21 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الغربية يشهد توقيع عقد جمع ونقل المخلفات البلدية من الوحدات السكنية والمحلات والأسواق بطنطا

محافظ الغربية، فيتو
محافظ الغربية، فيتو
18 حجم الخط

شهد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية توقيع عقد تأدية خدمات جمع ونقل المخلفات البلدية من الوحدات السكنية والمحلات التجارية والأسواق بنطاق الوحدات المحلية التابعة لرئاسة مركز ومدينة طنطا في خطوة مهمة تمثل دفعة قوية لمنظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكيل تعليم الغربية: لا توجد أي شكاوى من طلاب الإعدادية اليوم الأربعاء

محدش قادر يقرب له، عجل يزن طنا وسعره 150 ألف جنيه يثير الجدل بسوق مواشي طنطا (فيديو)

وتم توقيع العقد بين رئاسة مركز ومدينة طنطا ويمثلها السيد المحاسب خالد حامد العرفي بصفته رئيس مركز ومدينة طنطا وبين شركة مكتب خدمات نظافة "شركة أفراد خاص" وذلك لتولي أعمال جمع ونقل المخلفات البلدية من الوحدات السكنية والمحلات التجارية والأسواق بنطاق الوحدات المحلية التابعة للمركز عقب استكمال كافة الإجراءات القانونية والطرح الرسمي بما يضمن انتظام الخدمة والتزامها بالمعايير المحددة.

وأكد محافظ الغربية أن هذا التعاقد يُعد بشرى حقيقية لأهالي قرى مركز طنطا حيث يستهدف تنظيم عملية جمع ونقل المخلفات بصورة منتظمة تسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري والصحة العامة مشددا على أن ملف النظافة يحظى باهتمام بالغ باعتباره من الملفات الحيوية المرتبطة ارتباطًا وثيقًا براحة المواطن وجودة حياته اليومية.

وأشار الجندى إلى أن محافظة الغربية تتحرك وفق رؤية واضحة لتطوير منظومة النظافة من خلال التعاقد مع كيانات قادرة على تقديم خدمة فعالة على أرض الواقع مع المتابعة المستمرة والتقييم الدوري للأداء داخل قرى مركز طنطا مؤكدا أن الهدف الأساسي هو تحقيق رضا المواطن وتخفيف الأعباء عنه وأن أي تقصير في هذا الملف سيتم التعامل معه بكل حسم.

واختتم محافظ الغربية تصريحاته بالتأكيد على أن المواطن يأتي في صدارة أولويات العمل التنفيذي وأن الجهود المبذولة في ملف النظافة تستهدف بالأساس تحسين مستوى المعيشة اليومية لأهالي محافظة الغربية مع استمرار المتابعة الميدانية لضمان تقديم خدمة منتظمة وفعالة تليق بالمواطن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

وكيل تعليم الغربية: لا توجد أي شكاوى من طلاب الإعدادية اليوم الأربعاء

الخيامية في الغربية، حكاية حرفة يغزلها المصريون بخيوط الأصالة منذ العهد الفاطمي (فيديو)

محافظ الغربية يقود حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات بكفر الزيات

أوقاف الغربية تفتتح 4 مساجد في طنطا وزفتى وبسيون

ads

الأكثر قراءة

كأس مصر، المصري وزد إف سي يتعادلان سلبيا ويلجآن للوقت الإضافي (صور)

السيسي: القطاع الخاص شريك أساسي في مسيرة التنمية الشاملة

الحكومة تقرر فسخ التعاقد مع المخالفين لشروط سداد أراضي الدولة

غياب مصري، التشكيل المثالي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025

دور الـ 16 بكأس مصر، التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين المصري وزد

غدا، بدء تخصيص شقق الإسكان المتنوع بالإسماعيلية

في 4 نقاط، السيسي يستعرض السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية بصـفـة مسـتدامـة

رئيس منتدى دافوس يثمن جهود السيسي لترسيخ الاستقرار في المنطقة

خدمات

المزيد

تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء 21 يناير 2026 بالأسواق

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 21-1-2026

أسعار الرمل في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 21-1-2026

أسعار الجبس في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 21 يناير 2026

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحشرات في المنام وعلاقته بالنجاة من الكروب والأزمات

تعرف على أفضل الأيام التي يستحب صيامها في شهر شعبان، لا يفوتك ثوابها

من بينها شهر شعبان، الأوقات التي ترفع فيها الأعمال إلى الله

المزيد
الجريدة الرسمية