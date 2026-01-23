الجمعة 23 يناير 2026
محافظات

ماذا بينه وبين الله؟، وفاة خطيب على المنبر أثناء صلاة الجمعة بالمنيا

وفاة خطيب الجمعة
وفاة خطيب الجمعة فجأة في المنيا أثناء إلقاء الخطبة
سيطرت حالة من الحزن والأسى على أهالي مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، بعد وفاة الحاج رشدي عبد المنعم فجأة أثناء إلقاء خطبة الجمعة في أحد مساجد مدينة الفكرية التابعة إداريًا للمركز.

وفاة خطيب الجمعة فجأة في المنيا أثناء إلقاء الخطبة

ولفظ الحاج رشدي أنفاسه الأخيرة وهو يخطب في المسجد، ما أثار صدمة كبيرة بين المصلين الذين كانوا متواجدين بالصلاة.

خاتمة لمشوار طويل من الأعمال الصالحة

وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى منصات لعزاء إلكتروني، حيث نعاه الكثيرون واصفين وفاته بأنها حسن خاتمة لمشوار طويل من الأعمال الصالحة والخير.

وفاة خطيب الجمعة فجأة في المنيا 

وأكد أهالي أبوقرقاص أن الحاج رشدي كان معروفًا بحسن خلقه وكرمه وحب الناس له، مشيرين إلى أنه ترك أثرًا طيبًا في قلوب الجميع من خلال تواصله المستمر مع أهالي القرية وخدماته المجتمعية المتعددة.

