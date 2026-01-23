الجمعة 23 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

دليل المنيا الخدمي، تعرف على كيفية إصدار تصاريح الخطابة وإلقاء الدروس الدينية

دليل المنيا الخدمي
دليل المنيا الخدمي تعرف على كيفية إصدار تصاريح الخطابة
18 حجم الخط

يقدم دليل المنيا الخدمي شرحا مبسطا لكيفية إصدار تصاريح الخطابة وإلقاء الدروس الدينية في المنيا وفقا للضوابط المنظمة للعمل الدعوي داخل المساجد. 

دليل المنيا الخدمي، تعرف على كيفية إصدار تصاريح الخطابة وإلقاء الدروس الدينية في المنيا

وتشترط الجهات المختصة بمديرية الأوقاف في المنيا للحصول على تصريح الخطابة أن يكون المتقدم من خريجي الكليات الشرعية أو المعاهد المعتمدة مع الالتزام بالضوابط الدعوية والفكر الوسطى. 

خطوات إصدار تصريح الخطابة في المنيا

وتبدأ خطوات إصدار تصريح الخطابة في المنيا بتقدم الراغب بطلب رسمي إلى الإدارة التابعة لـ مديرية الأوقاف بمحل الإقامة مرفقا به صورة بطاقة الرقم القومي والمؤهل الدراسي وعدد من الصور الشخصية. 

خطوات إصدار تصريح الخطابة في المنيا

ويخضع المتقدم لاختبارات تحريرية وشفوية لقياس المستوى العلمي والقدرة على الخطابة والالتزام بالمنهج الدعوي المعتمد قبل الحصول على التصريح. 

الأوقاف في المنيا

وبالنسبة لإلقاء الدروس الدينية تشترط الأوقاف في المنيا الحصول على موافقة مسبقة وعدم ممارسة أي نشاط دعوي داخل المساجد إلا بتصريح رسمي صادر من الجهة المختصة علما بأن تصاريح الخطابة والدروس الدينية تهدف إلى تنظيم العمل الدعوي والحفاظ على قدسية المساجد وضمان تقديم خطاب ديني معتدل. 

دليل المنيا الخدمي

وينصح دليل المنيا الخدمي الراغبين في الحصول على تصاريح الخطابة بمتابعة الإدارات المختصة داخل المنيا لمعرفة مواعيد التقديم واستيفاء جميع الشروط المطلوبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المنيا اليوم دليل المنيا الخدمي تصاريح الخطابة أوقاف المنيا الدروس الدينية خطبة الجمعة المساجد المنيا وزارة الأوقاف شروط الخطابة خدمات الأوقاف شئون الدعوة

مواد متعلقة

تعرف على خطوات التقديم إلى الشهادة الصحية في المنيا والأوراق المطلوبة

اليوسفي يبدأ من 7 جنيهات، أسعار الفاكهة في المنيا اليوم الجمعة 23 يناير 2026

انخفاض درجات الحرارة، طقس المنيا اليوم الجمعة 23 يناير 2026

أسعار الحديد والأسمنت في المنيا اليوم الجمعة 23 يناير 2026

المنيا تتصدر الجامعات المصرية في تصنيف التايمز العالمي للتخصصات 2026

تحصين 89 كلبا ضد السعار ضمن الحملات البيطرية بالمنيا

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2026 في المنيا

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا ترم أول 2026
ads

الأكثر قراءة

موعد مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي

سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

صدمة في أوروبا بعد نشر ترامب محادثاته مع ماكرون وروته

الجامعات المصرية تحقق مراكز مقدمة في العلوم الطبية بتصنيف التايمز

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الجمعة 23 يناير 2026

3 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية من السيسي للحكومة ورسائل رئاسية حاسمة لمواجهة الفكر المتطرف

سعر الخضار اليوم، انخفاض البطاطس وارتفاع 4 أصناف وهذا موقف الطماطم

"لا ديسكوهات بعد اليوم"، سر تراجع رضا البحراوي عن قرار الاعتزال وشرط العودة (خاص)

خدمات

المزيد

الهبرد يواصل الارتفاع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

أسعار مواد التشطيب في السوق المحلية بختام تعاملات الأسبوع

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم تحديد ساعة إجابة الدعاء يوم الجمعة؟ الإفتاء تجيب

دعاء أول جمعة من شعبان من الكتاب والسنة، ردده

تفسير رؤية الفانوس في المنام وعلاقتها بتحقيق أمنيات طال انتظارها

المزيد
الجريدة الرسمية