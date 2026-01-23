18 حجم الخط

يقدم دليل المنيا الخدمي شرحا مبسطا لكيفية إصدار تصاريح الخطابة وإلقاء الدروس الدينية في المنيا وفقا للضوابط المنظمة للعمل الدعوي داخل المساجد.

دليل المنيا الخدمي، تعرف على كيفية إصدار تصاريح الخطابة وإلقاء الدروس الدينية في المنيا

وتشترط الجهات المختصة بمديرية الأوقاف في المنيا للحصول على تصريح الخطابة أن يكون المتقدم من خريجي الكليات الشرعية أو المعاهد المعتمدة مع الالتزام بالضوابط الدعوية والفكر الوسطى.

خطوات إصدار تصريح الخطابة في المنيا

وتبدأ خطوات إصدار تصريح الخطابة في المنيا بتقدم الراغب بطلب رسمي إلى الإدارة التابعة لـ مديرية الأوقاف بمحل الإقامة مرفقا به صورة بطاقة الرقم القومي والمؤهل الدراسي وعدد من الصور الشخصية.

خطوات إصدار تصريح الخطابة في المنيا

ويخضع المتقدم لاختبارات تحريرية وشفوية لقياس المستوى العلمي والقدرة على الخطابة والالتزام بالمنهج الدعوي المعتمد قبل الحصول على التصريح.

الأوقاف في المنيا

وبالنسبة لإلقاء الدروس الدينية تشترط الأوقاف في المنيا الحصول على موافقة مسبقة وعدم ممارسة أي نشاط دعوي داخل المساجد إلا بتصريح رسمي صادر من الجهة المختصة علما بأن تصاريح الخطابة والدروس الدينية تهدف إلى تنظيم العمل الدعوي والحفاظ على قدسية المساجد وضمان تقديم خطاب ديني معتدل.

دليل المنيا الخدمي

وينصح دليل المنيا الخدمي الراغبين في الحصول على تصاريح الخطابة بمتابعة الإدارات المختصة داخل المنيا لمعرفة مواعيد التقديم واستيفاء جميع الشروط المطلوبة.

