تعرف على خطوات التقديم إلى الشهادة الصحية في المنيا والأوراق المطلوبة

يقدم دليل المنيا الخدمي شرحا مبسطا لخطوات التقديم إلى الشهادة الصحية في  محافظة المنيا والتي تعد من المستندات الأساسية للعمل في المطاعم والمخابز والمنشآت الغذائية

وتبدأ خطوات استخراج الشهادة الصحية في المنيا بالتوجه إلى الإدارة الصحية التابع لها محل السكن أو جهة العمل داخل المحافظة خلال مواعيد العمل الرسمية. 

ويشترط للتقديم إحضار صورة بطاقة الرقم القومي وعدد من الصور الشخصية إلى جانب طلب استخراج شهادة صحية مع سداد الرسوم المقررة.

ويخضع المتقدم لإجراء الفحص الطبي اللازم للتأكد من خلوه من الأمراض المعدية وذلك ضمن الإجراءات المتبعة حفاظا على الصحة العامة للمواطنين في المنيا. 

وعقب الانتهاء من الفحوصات واستيفاء الأوراق المطلوبة يتم تسليم الشهادة الصحية خلال الفترة المحددة من الجهة المختصة. 

ويؤكد دليل المنيا الخدمي أهمية الالتزام باستخراج الشهادة الصحية قبل العمل في أي نشاط غذائي تجنبا للمساءلة القانونية وضمان سلامة المجتمع.

