تعرف على خطوات التقديم إلى الشهادة الصحية في المنيا والأوراق المطلوبة

18 حجم الخط

يقدم دليل المنيا الخدمي شرحا مبسطا لخطوات التقديم إلى الشهادة الصحية في محافظة المنيا والتي تعد من المستندات الأساسية للعمل في المطاعم والمخابز والمنشآت الغذائية.

يقدم دليل المنيا الخدمي شرحا مبسطا لخطوات التقديم إلى الشهادة الصحية في المنيا

وتبدأ خطوات استخراج الشهادة الصحية في المنيا بالتوجه إلى الإدارة الصحية التابع لها محل السكن أو جهة العمل داخل المحافظة خلال مواعيد العمل الرسمية.

خطوات التقديم



ويشترط للتقديم إحضار صورة بطاقة الرقم القومي وعدد من الصور الشخصية إلى جانب طلب استخراج شهادة صحية مع سداد الرسوم المقررة.

ويخضع المتقدم لإجراء الفحص الطبي اللازم للتأكد من خلوه من الأمراض المعدية وذلك ضمن الإجراءات المتبعة حفاظا على الصحة العامة للمواطنين في المنيا.

دليل المنيا الخدمي



وعقب الانتهاء من الفحوصات واستيفاء الأوراق المطلوبة يتم تسليم الشهادة الصحية خلال الفترة المحددة من الجهة المختصة.

ويؤكد دليل المنيا الخدمي أهمية الالتزام باستخراج الشهادة الصحية قبل العمل في أي نشاط غذائي تجنبا للمساءلة القانونية وضمان سلامة المجتمع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.