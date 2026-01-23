اليوم، قطع المياه عن منطقة بشتيل بالجيزة لمدة 10 ساعات

18 حجم الخط

أعلنت محافظة الجيزة قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بقطع المياه عن منطقة بشتيل، وذلك لمدة 10 ساعات اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة الموافق 23 يناير 2026 حتى الساعة الثامنة صباح غد السبت الموافق 24 يناير 2026.

سبب قطع المياه

وأوضحت محافظة الجيزة أن الشركة أرجعت سبب قطع المياه إلى تنفيذ أعمال تطهير خطوط الصرف الصحي بمنطقة الغنامية ببشتيل، الأمر الذي يستلزم قطع المياه خلال فترة تنفيذ الأعمال.

وأشارت محافظة الجيزة إلى ان شركة مياه الشرب والصرف الصحى ستقوم بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125، وذلك لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه للمواطنين.



وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

