السيسي: مصر تساوي بين جميع مواطنيها بلا تفرقة أو تمييز

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في الاحتفال بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة، أن مصر تساوي بين جميع مواطنيها دون أي تفرقة أو تمييز.

ويشهد الرئيس السيسي اليوم السبت الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية التي توافق 25 يناير من كل عام، بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وتحتفل مصر بهذه الذكرى لتخليد معركة الإسماعيلية عام 1952، التي استشهد فيها 50 ضابطًا وجنديًا وجرح 80 آخرون من رجال الشرطة في مواجهة قوات الاحتلال، وهي المعركة التي أشعلت شرارة الثورة المصرية، لتظل رمزًا للتضحية والفداء في سبيل حماية الوطن والحفاظ على مؤسساته.

