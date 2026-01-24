السبت 24 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ميركاتو الأهلي، جراديشار يجمع متعلقاته ويودع اللاعبين و"داري" يبلغ زملاءه بهذا القرار

جراديشار
جراديشار
18 حجم الخط

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن نيتس جراديشار لاعب الفريق الأول لكرة القدم، جمع منذ قليل جميع متعلقاته بمقر النادي، وودع زملاءه اللاعبين، وذلك استعدادا لرحيله عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية إلى أحد اندية الدوري المجري.

وفي السياق ذاته، أشار المصدر إلى أن أشرف داري، لاعب الفريق، قام هو الآخر بتوديع لاعبي الأهلي خلال مران المستبعدين من مباراة يانج أفريكانز، التي أقيمت أمس، وأبلغهم رسميا برحيله عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

 يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة وادي دجلة المقبلة في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويواجه الأهلي في مباراته المقبلة وادي دجلة، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الخامسة مساءً ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

حقق النادي الأهلي الفوز على نظيره يانج إفريكانز التنزاني بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما أمس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، على ملعب برج العرب.

وسجل تريزيجيه هدفي الأهلي في الدقيقة 45+4 والدقيقة 75.

من جانبه عبر ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الأهلي على حساب فريق يانج إفريكانز التنزاني، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة أن الأهلي خاض المباراة بعد فترة طويلة من غياب اللاعبين الدوليين، مما يستلزم الحاجة إلى الكثير من الوقت.

وأضاف أن الفوز والحصول على جرعة جديدة من الثقة من المكاسب العديدة التي تحققت خلال المباراة، والوصول إلى ٧ نقاط والانفراد بقمة المجموعة يمثلان بداية جيدة خلال السنة الجديدة.

وتابع: أتحدث بشكل مستمر مع اللاعبين وأخبرتهم بأن المنافسة قوية بين الجميع، ونعمل على وجود هذه المنافسة في كل المراكز، والفريق مقبل على فترة ضغط شديد ويحتاج إلى جاهزية كل العناصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي النادي الأهلي جراديشار نيتس جراديشار أشرف داري

مواد متعلقة

يوسف بلعمري يصل القاهرة استعدادا للانضمام إلى صفوف الأهلي

أزمة في قيد لاعب الأهلي بالقائمة الأفريقية، ما القصة؟

الخطيب وعبد الحفيظ يحفزان لاعبي الأهلي قبل مواجهة يانج أفريكانز

كواليس مران الأهلي اليوم، اكتمال الصفوف ومحاضرة فنية استعدادا ليانج أفريكانز

بعد مروان عثمان، الأهلي يستعد للإعلان عن صفقتَي عمرو الجزار وأحمد عيد

رد الأهلي على عرض فالنسيا الإسباني لشراء أليو ديانج

بعثة يانج أفريكانز تصل اليوم

اليوم، عودة الدوليين لمران الأهلي

ads

الأكثر قراءة

ماس كهربائي وراء تفحم محتويات شقة سكنية بأوسيم (صور)

السيسي: كل سلطان زائل والجميع سيقف أمام الله ليحاسب على كل نقطة دم تسبب فيها

الرئيس السيسي: مواجهة التحديات الحديثة تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة

السيسي يوجه الحكومة بدراسة تشريعات لمنع استخدام الأطفال للهاتف المحمول

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 برقم الجلوس والاسم، موعد الإعلان وخطوات الاستعلام

السيسي عن بيان 3 يوليو: كنا هنعمل انتخابات وينزل فيها الله يرحمه الرئيس مرسي

رفع جلسة استئناف رمضان صبحي على حكم حبسه للقرار

سعر الليرة أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي

خدمات

المزيد

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم السبت 24 يناير 2026

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 24 يناير 2026

سعر كيلو الأرز اليوم السبت 24 يناير

طن الأولين يواصل الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع وادي دجلة.. الزمالك وبتروجت.. دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية السينما في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة قريبا

بالتزامن مع معرض الكتاب، 10 خطوات تساعدك على حب القراءة والاطلاع

هل حدث تحويل القبلة في ليلة النصف من شعبان؟

المزيد
الجريدة الرسمية