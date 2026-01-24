ميركاتو الأهلي، جراديشار يجمع متعلقاته ويودع اللاعبين و"داري" يبلغ زملاءه بهذا القرار

18 حجم الخط

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن نيتس جراديشار لاعب الفريق الأول لكرة القدم، جمع منذ قليل جميع متعلقاته بمقر النادي، وودع زملاءه اللاعبين، وذلك استعدادا لرحيله عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية إلى أحد اندية الدوري المجري.

وفي السياق ذاته، أشار المصدر إلى أن أشرف داري، لاعب الفريق، قام هو الآخر بتوديع لاعبي الأهلي خلال مران المستبعدين من مباراة يانج أفريكانز، التي أقيمت أمس، وأبلغهم رسميا برحيله عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة وادي دجلة المقبلة في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويواجه الأهلي في مباراته المقبلة وادي دجلة، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الخامسة مساءً ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

حقق النادي الأهلي الفوز على نظيره يانج إفريكانز التنزاني بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما أمس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، على ملعب برج العرب.

وسجل تريزيجيه هدفي الأهلي في الدقيقة 45+4 والدقيقة 75.

من جانبه عبر ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الأهلي على حساب فريق يانج إفريكانز التنزاني، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة أن الأهلي خاض المباراة بعد فترة طويلة من غياب اللاعبين الدوليين، مما يستلزم الحاجة إلى الكثير من الوقت.

وأضاف أن الفوز والحصول على جرعة جديدة من الثقة من المكاسب العديدة التي تحققت خلال المباراة، والوصول إلى ٧ نقاط والانفراد بقمة المجموعة يمثلان بداية جيدة خلال السنة الجديدة.

وتابع: أتحدث بشكل مستمر مع اللاعبين وأخبرتهم بأن المنافسة قوية بين الجميع، ونعمل على وجود هذه المنافسة في كل المراكز، والفريق مقبل على فترة ضغط شديد ويحتاج إلى جاهزية كل العناصر.

