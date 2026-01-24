طلب إحاطة بشأن استيراد التموين القمح بسعر أعلى من السعر العالمي

18 حجم الخط

وجه النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن قيام هيئة السلع التموينية باستيراد طن القمح بـ ٢٧٠ دولارا للطن من خلال جهاز مستقبل مصر، فى حين أن السعر العالمى للقمح يبلغ ٢٤٠ دولارا للطن.

مصر تستورد 5 ملايين طن من القمح سنويا

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر تستورد حوالى ٥ ملايين طن قمح سنويًا ليصل الفرق في السعر حوالي ١٥٠ مليون دولار.

هيئة السلع التموينية تستورد بسعر أعلى من العالمي

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هيئة السلع التموينية بوزارة التموين، قامت باستيراد القمح من خلال جهاز مستقبل مصر بزيادة حوالي ٣٠ دولارا فى الطن عن السعر العالمى للقمح الروسى والأوكراني، حيث يبلغ متوسط سعر الطن العالمى ٢٤٠ دولار للطن فى حين يتم شراؤه لهيئة السلع التموينية من خلال جهاز مستقبل مصر بحوالى ٢٧٠ دولارا للطن.

ارتفاع أسعار استيراد زيوت الطعام

وأكد النائب، أن نفس الأمر بالنسبة لزيوت الطعام، حيث يبلغ متوسط السعر العالمى لطن الزيت ١١٠٠ دولار، فى حين أنه تم إستيراده بمبلغ ١٢٥٠ دولارا، ويتم استيراد ما يقرب من ٧٨٠ ألف طن سنويًا، فضلًا على أنه كان يتم الاستيراد فى السابق من خلال ممارسة علنية تعلن عن طريق وكالات أنباء عالمية تحضرها كل الدول المصدرة لتلك السلع، ودائمًا كان يتم الحصول على أسعار أقل من السعر العالمى كون مصر هى الدولة الأولى عالميًا لاستيراد القمح.

حجم دعم السلع التموينية سنويا

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه يبلغ مبلغ الدعم للسلع التموينية حوالى ١٦٠ مليار جنيه سنويًا وبسبب الزيادة فى فروق الأسعار يقل مبلغ الدعم على أرض الواقع بنسبة تزيد عن ١٣%.



