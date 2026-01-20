الثلاثاء 20 يناير 2026
محافظات

رئيس جامعة سوهاج يلتقي المرضى بمستشفى الطوارئ ويطمئن على مستوى الرعاية الصحية (صور)

الدكتور حسان النعماني
الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج
تفقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، اليوم مستشفى الطوارئ الجديد بمدينة سوهاج الجديدة، للوقوف على جاهزية الأقسام المختلفة ومتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وذلك في إطار حرص الجامعة على الارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين جودة الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين.

وقد رافق رئيس الجامعة خلال جولته الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، والدكتور أحمد كمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد يونس مدير مستشفى الطوارئ والدكتور احمد سعيد، والدكتور محمد حسني، والدكتور عبدالباسط احمد نواب مدير المستشفى وعدد من رؤساء الاقسام والأطباء.

 

وخلال جولته، تابع رئيس الجامعة سير العمل داخل أقسام الطوارئ المختلفة، واطمأن على توافر الأطقم الطبية والتمريضية، وكفاءة الأجهزة الطبية، وسرعة التعامل مع الحالات الحرجة والطارئة. كما شملت الزيارة تفقد غرفة الإنعاش الرئوي، ووحدات العناية المركزة، وعناية السكتة الدماغية، إلى جانب الأقسام الداخلية المتنوعة، فضلًا عن المكاتب الإدارية بالمستشفى، للاطمئنان على انتظام سير العمل وتكامل المنظومة الطبية والإدارية.

وفي السياق ذاته، التقى "النعماني" بعدد من المرضى ومرافقيهم، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول مستوى الخدمات المقدمة، موجّهًا بضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة الطبية، وتعزيز أسس التعامل الإنساني مع المرضى مؤكدًا أن راحة المريض وسلامته تأتي على رأس أولويات الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة أن مستشفى الطوارئ الجديد يمثل إضافة مهمة لمنظومة المستشفيات الجامعية بسوهاج، ويسهم في تخفيف العبء عن المواطنين وتقديم خدمة طبية متكاملة تليق بأبناء المحافظة.

الجريدة الرسمية