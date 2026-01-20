رئيس مياه سوهاج يتابع تطوير 3 محطات معالجة صرف صحي كبري

18 حجم الخط

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج محطة معالجة الصرف الصحي الثلاثية سوهاج غرب والجاري بها اعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة للمرحلة القديمة والتوسعات هذا بالإضافة إلى تفقد مقر المخازن الجديد الجارى تأهيله بقيمة 5 مليون جنيه تشمل أعمال مدنية والموقع العام وسور ومظلة وشبكة حريق وإنذار وذلك على مساحة 700 متر تشمل 12 مبنى يتم استغلالها لأعمال المخازن.

وأوضح الكيميائى محمود عز العرب مساعد رئيس مجلس الإدارة لشئون تقييم الأداء والبيانات أنه تم تفقد محطة معالجة صرف صحى إدفا ومحطة معالجة صرف صحى الغريزات للتأكد من الالتزام بتطبيق وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وإجراءات ترشيد الطاقة بجميع مواقع المحطة والالتزام بتطبيق الأنظمة القياسية فى التشغيل والصيانة لضمان التشغيل على مدار 24 ساعة وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات وضمان تشغيل كافة المعدات بالمحطة.

وأوضح الكيميائى محمود عمر رجب مدير المعمل المركزى للصرف الصحى أنه تم خلال الزيارة رفع عينات من مياه الصرف الصحي وإجراء التحاليل الكيميائية والميكروبيولوجية لجميع مراحل المعالجة للتأكد من مطابقة السيب النهائى للمواصفات القياسية لمياه الصرف الصحى المعالج.

