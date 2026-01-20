الثلاثاء 20 يناير 2026
أخبار مصر

وزير التعليم العالي: منحة علماء المستقبل تهدف لدعم الطلاب المتفوقين

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، إن مبادرة منحة علماء المستقبل، تهدف لدعم الطلاب المتفوقين وتشجيعهم على التفوق العلمي، مؤكدا أن الدولة المصرية تؤكد التزامها بدعم أبنائها المتفوقين.

جاء ذلك خلال إطلاق مبادرة منح علماء المستقبل، بجامعة القاهرة، بحضور رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، ورؤساء الجامعات المصرية، ومحافظ البنك المركزي حسن عبدالله.

وأكد عاشور، أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بإعداد قواعد قادرة على تحفيز الإبداع والتميز، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال المبادرة الوطنية الرائدة التي أُطلقت مؤخرًا بالشراكة بين الجامعات وأجهزة الدولة، والتي توفر إطارًا لدعم التفوق والابتكار والبحث العلمي، وتعزز قدرة شباب العلماء على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

ودعا عاشور مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني إلى التفاعل الإيجابي مع هذه المبادرات والمساهمة في استدامتها، مؤكدًا أن رعاية المتفوقين مسؤولية جماعية، وأن دعم طالب العلم اليوم هو استثمار في عالم أو قائد أو مفكر يصنع الفارق في المستقبل.

كما أعرب الوزير عن تقديره للجهود المبذولة في مبادرة منحة علماء المستقبل، والتي نفذت بالتعاون مع الحكومة والهيئات المعنية، مؤكدًا أن هذه المبادرة تمثل حقًا أصيلًا للمشاركين فيها، وتعكس نموذجًا وطنيًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والكوادر الأكاديمية والشباب.

وأوضح وزير التعليم العالي، أن إطلاق منحة علماء المستقبل بحضور رئيس مجلس الوزراء يعكس إيمان الدولة العميق بأن بناء الإنسان هو الهدف الحقيقي لنهوض المجتمع.

الجريدة الرسمية