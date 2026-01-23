كلية التجارة جامعة عين شمس تستضيف ندوة دولية لبناء كوادر استثمارية عالمية

18 حجم الخط

نظمت كلية التجارة بالتعاون مع معهد المحللين الماليين المعتمدين (CFA Institute) وجمعيته في مصر (CFA Society Egypt) ندوة تعريفية وعملية متميزة حملت عنوان "بناء مسار عالمي في إدارة الاستثمار: برنامج CFA، الشهادات المتخصصة، والمسارات العملية".

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور رامي ماهر غالى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور فريد محرم الجارحي، عميد الكلية.

مثلت الندوة جسرًا حيًا بين الأكاديمية والممارسة العملية، حيث جمعت بين الخبرة العالمية العميقة والنماذج المحلية الملهمة، في خطوة تهدف إلى إعداد الطلاب للمنافسة في أسواق العمل العالمية.

شهدت قاعة الدكتور علي لطفي بالكلية حضورًا قياديًا وأكاديميًا مكثفًا، حيث شارك في الفعالية الدكتور محمد مرسي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد الفتاح محمد، وكيل الكلية السابق لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف تنظيمي من الدكتور أسامة سامي، منسق الندوة، والدكتور هشام عبد العزيز، منسق البرامج البينية بالكلية.

تميزت الندوة بمحتوى استثنائي قدمه نجمين من أبرز أعلام الاستثمار، حيث سلط الخبير الدولي Rob Langrick، المدير المنتدب لدعم المنتج في CFA Institute، الضوء على الرؤية العالمية للمعهد وآليات تطوير البرامج المعيارية.

فيما قدم الخبير المصري العالمي أشرف الخطيب، نائب رئيس جمعية CFA مصر ونائب رئيس اللجنة التعليمية العالمية بالمعهد، نموذجًا عمليًا ملهمًا لخريج الجامعة الذي جمع بين التميز الأكاديمي والنجاح المهني الدولي.

وركزت الندوة على ثلاثة محاور رئيسية، بدأت بالتعريف الشامل بشهادة المحلل المالي المعتمد (CFA) كأهم شهادة مهنية معيارية في مجال التمويل والاستثمار عالميًا، وشرح الفرص المهنية الواسعة التي تفتحها لحامليها محليًا وإقليميًا ودوليًا.

كما استعرض الخبيران نماذج حقيقية لمسارات مهنية ناجحة، وكيف تسهم الشهادة في التطور الوظيفي وبناء مستقبل مهني قوي.

وتطرقت الندوة إلى آليات دعم الطلاب من خلال برامج المنح الدراسية التي يقدمها المعهد لتخفيف الأعباء المالية وتمكين الشباب من بدء رحلتهم المهنية، بالإضافة إلى استعراض مسابقة CFA Research Challenge كأهم تجربة تطبيقية تجمع بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي، حيث تساعد الطلاب على تنمية مهارات التحليل المالي والبحث والعمل الجماعي.

وعلى هامش الندوة، وفي إطار الاحتفاء بالتميز الطلابي، استضاف عميد الكلية الفريق الطلابي للكلية الذي اجتاز مرحلة التقرير في المسابقة وتم اختياره ضمن أفضل 8 فرق من بين أكثر من 20 فريقًا مشاركًا على مستوى الجامعات المصرية.

وقد شارك أعضاء الفريق تجربتهم الثرية مع الحضور، مجيبين عن استفساراتهم حول كيفية الاستفادة من المسابقة أكاديميًا ومهنيًا والاستعداد لسوق العمل بعد التخرج.

وأكد الأستاذ الدكتور فريد محرم الجارحي، عميد الكلية، أن هذه الفعالية تمثل منصة استثنائية للتواصل المباشر بين الطلاب وقادة الفكر الاستثماري العالمي، مشيرًا إلى أن الكلية تحرص على تقديم كل ما يمكن طلابها من المنافسة بقوة في سوق العمل المحلي والدولي.

وأضاف أن رعاية المواهب الطلابية ودعم مسيرتهم المهنية يعد ركيزة أساسية في رؤية الكلية الاستراتيجية لبناء جيل قادر على قيادة المستقبل.

واختتمت الندوة التي لاقت إقبالًا كبيرًا من الهيئة المعاونة والطلاب والخريجين بجلسة حوار مفتوح أتاحت فرصة نادرة للتبادل المعرفي وبناء شبكات مهنية قيمة، مؤكدةً ريادة كلية التجارة بجامعة عين شمس في تقديم المبادرات النوعية التي تثري المسيرة التعليمية وتربطها باحتياجات سوق العمل المتطورة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.