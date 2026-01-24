10 أكلات تقلل الالتهابات الصامتة في الجسم

18 حجم الخط

أكلات تقلل الالتهابات الصامتة في الجسم، الالتهابات الصامتة أو المزمنة منخفضة الدرجة تُعد من أخطر المشكلات الصحية التي قد تصيب الجسم دون أعراض واضحة في البداية، لكنها على المدى الطويل قد تكون السبب الرئيسي وراء أمراض خطيرة مثل أمراض القلب، السكري من النوع الثاني، السمنة، اضطرابات القولون، آلام المفاصل، الاكتئاب، وحتى بعض أنواع السرطان.





الخبر الجيد أن التغذية تلعب دورًا محوريًا في السيطرة على هذه الالتهابات وتقليلها بشكل طبيعي وآمن، دون الحاجة إلى أدوية في كثير من الحالات، وذلك من خلال اختيار أطعمة مضادة للالتهاب وداعمة لوظائف الجسم الحيوية.



أوضحت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن تقليل الالتهابات الصامتة لا يعتمد على دواء واحد أو عنصر غذائي منفرد، بل هو نمط حياة غذائي متكامل يعتمد على اختيار الأطعمة الطبيعية الغنية بمضادات الأكسدة، والابتعاد عن السكريات المصنعة، الدهون المهدرجة، والوجبات السريعة.





أكلات تساعد على تقليل الالتهابات الصامتة



في هذا التقرير، تستعرض الدكتورة مروة، أهم الأكلات التي تساعد على تقليل الالتهابات الصامتة، مع شرح آلية عملها وفوائدها الصحية.

أولًا: الخضروات الورقية الداكنة

مثل السبانخ، الجرجير، الكرنب، الخس الروماني، السلق

تُعد الخضروات الورقية من أقوى الأطعمة المضادة للالتهابات، وذلك لاحتوائها على:

مضادات أكسدة قوية مثل الفلافونويدات

فيتامين C وفيتامين E

فيتامين K الذي يلعب دورًا مهمًا في تقليل الالتهاب وتحسين صحة الأوعية الدموية

تعمل هذه الخضروات على:

تقليل الإجهاد التأكسدي داخل الخلايا

دعم جهاز المناعة

تحسين صحة الجهاز الهضمي وتقليل التهابات القولون

يفضل تناولها طازجة أو مطهية بخفة للحفاظ على قيمتها الغذائية.

ثانيًا: الأسماك الدهنية

مثل السلمون، السردين، التونة، الماكريل

الأسماك الدهنية غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، وهي من أشهر العناصر الطبيعية المضادة للالتهاب.

فوائدها:

تقليل الالتهابات المرتبطة بأمراض القلب

تحسين صحة المفاصل وتقليل التيبس والألم

دعم صحة الدماغ وتقليل التهابات الجهاز العصبي

تقليل مقاومة الإنسولين

يفضل تناول الأسماك الدهنية مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا، ويفضل طهيها بالشوي أو في الفرن بدلًا من القلي.

ثالثًا: زيت الزيتون البكر الممتاز

زيت الزيتون يُعد حجر الأساس في الأنظمة الغذائية الصحية مثل حمية البحر المتوسط.

يحتوي على:

مركب الأوليكانثال الذي يعمل بطريقة مشابهة لمضادات الالتهاب غير الستيرويدية

دهون أحادية غير مشبعة تقلل الالتهاب وتحسن صحة القلب

فوائده:

تقليل التهابات الشرايين

دعم صحة الجهاز الهضمي

تقليل الالتهابات المرتبطة بالسمنة

يفضل استخدامه باردًا على السلطات أو إضافته بعد الطهي وليس أثناء القلي.

رابعًا: الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة

مثل التوت بأنواعه، الفراولة، الرمان، العنب، البرتقال

تتميز هذه الفواكه بارتفاع نسبة:

الأنثوسيانين

البوليفينولات

فيتامين C

وتعمل على:

تقليل الالتهابات الخلوية

حماية الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة

دعم جهاز المناعة

التوت والرمان بشكل خاص لهما تأثير قوي في تقليل التهابات المفاصل وتحسين صحة القلب.

خامسًا: المكسرات والبذور

مثل اللوز، الجوز، بذور الكتان، بذور الشيا، بذور القرع

تحتوي على:

أحماض دهنية صحية

ألياف غذائية

معادن مثل المغنيسيوم والزنك

فوائدها:

تقليل الالتهابات المزمنة

دعم صحة الأمعاء

تحسين توازن السكر في الدم

الجوز وبذور الكتان غنيان بالأوميجا 3 النباتية، ما يجعلها خيارًا ممتازًا للنباتيين.

أكلات تقلل التهابات الجسم

سادسًا: الكركم

الكركم من أقوى التوابل المضادة للالتهاب، ويعود ذلك إلى مادة الكركمين.

فوائده:

تقليل التهابات المفاصل والعضلات

دعم صحة الكبد

تقليل التهابات الجهاز الهضمي

لتحسين امتصاص الكركمين، يُنصح بتناول الكركم مع الفلفل الأسود أو الدهون الصحية مثل زيت الزيتون.

سابعًا: الزنجبيل

الزنجبيل له خصائص قوية مضادة للالتهاب ومضادة للأكسدة.

يساعد على:

تهدئة التهابات المعدة

تقليل آلام العضلات

تحسين الدورة الدموية

تقليل الغثيان والانتفاخ

يمكن تناوله طازجًا، أو كمشروب دافئ، أو إضافته للطهي.

ثامنًا: الثوم

الثوم يُعد مضادًا حيويًا طبيعيًا، ويحتوي على مركبات كبريتية فعالة مثل الأليسين.

فوائده:

تقليل التهابات الجسم العامة

دعم المناعة

تقليل التهابات الجهاز التنفسي

تحسين صحة القلب

يفضل سحق الثوم وتركه دقائق قبل الطهي لتنشيط مركباته الفعالة.

تاسعًا: الشاي الأخضر

الشاي الأخضر غني بمركب EGCG، وهو من أقوى مضادات الأكسدة.

يساعد على:

تقليل الالتهابات الصامتة

تحسين التمثيل الغذائي

تقليل التهابات الدماغ

دعم فقدان الوزن الصحي

يفضل تناوله دون سكر أو مع كمية قليلة من العسل الطبيعي.

عاشرًا: الحبوب الكاملة

مثل الشوفان، الأرز البني، البرغل، الكينوا

تحتوي على:

ألياف تقلل التهابات الأمعاء

فيتامينات B الداعمة للجهاز العصبي

وتساعد على:

تقليل مقاومة الإنسولين

تحسين صحة الجهاز الهضمي

تقليل الالتهابات المرتبطة بالسمنة

الالتزام بهذه الأكلات بشكل يومي ومتوازن يمكن أن يحدث فرقًا حقيقيًا في صحة الجسم، الطاقة، الحالة النفسية، والوقاية من الأمراض المزمنة على المدى الطويل.



فالغذاء ليس مجرد وسيلة للشبع، بل هو أداة شفاء حقيقية عندما نُحسن اختياره.

