7 طرق طبيعية وفعالة لتقليل التهابات الجسم

طرق طبيعية لتقليل التهابات الجسم، في السنوات الأخيرة، أصبح مصطلح “التهابات الجسم” من أكثر المصطلحات شيوعًا في الأحاديث الطبية والصحية، لما له من علاقة مباشرة بالعديد من المشكلات الصحية مثل آلام المفاصل، التعب المزمن، الصداع المتكرر، مشكلات الجهاز الهضمي، وأمراض المناعة.





ورغم أن الأدوية تلعب دورًا مهمًا في بعض الحالات، إلا أن كثيرًا من الأشخاص يبحثون عن طرق طبيعية وآمنة لتقليل الالتهابات دون الاعتماد المستمر على العقاقير.



أكدت الدكتورة هدى مدحت اخصائية التغذية العلاجية، أن تقليل التهابات الجسم لا يحتاج دائمًا إلى أدوية، بل يمكن تحقيقه من خلال أسلوب حياة صحي ومتوازن يعتمد على التغذية السليمة، الأعشاب الطبيعية، الحركة المنتظمة، النوم الجيد، والهدوء النفسي.



أضافت الدكتورة هدى، أن هذه الطرق لا تساعد فقط في تقليل الالتهاب، بل تحسن الصحة العامة وتزيد من طاقة الجسم وقدرته على مقاومة الأمراض، والاستمرارية هي المفتاح، فالتغييرات البسيطة اليومية تصنع فارقًا كبيرًا على المدى الطويل.





أفضل الأساليب الطبيعية لمقاومة التهابات الجسم

في هذا التقرير، تستعرض الدكتورة مها، مجموعة من الأساليب الطبيعية التي تساعد الجسم على مقاومة الالتهاب وتحسين الصحة العامة.

أولًا: التغذية المضادة للالتهابات

الغذاء هو حجر الأساس في التحكم بمستوى الالتهاب في الجسم. بعض الأطعمة تزيد الالتهاب، بينما تساعد أخرى على تهدئته بشكل طبيعي.

1. الخضروات الورقية الداكنة

مثل السبانخ، الجرجير، والخس، وهي غنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات التي تقلل من نشاط المواد المسببة للالتهاب داخل الجسم.

2. الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة

التوت بأنواعه، الفراولة، الرمان، والبرتقال تحتوي على مركبات طبيعية تحارب الجذور الحرة، وهي أحد أهم أسباب الالتهاب المزمن.

3. الدهون الصحية

زيت الزيتون البِكر، الأفوكادو، والمكسرات النيئة مصادر ممتازة للدهون الصحية التي تقلل الالتهاب، بعكس الدهون المهدرجة والمقليات التي ترفع مستواه.

4. الأسماك الدهنية

مثل السلمون والسردين والتونة، لاحتوائها على أحماض أوميغا 3 الدهنية التي تلعب دورًا مهمًا في تخفيف التهابات المفاصل والعضلات.

ثانيًا: الأعشاب والتوابل الطبيعية

الطبيعة مليئة بعلاجات فعالة استخدمها الإنسان منذ آلاف السنين لتخفيف الالتهاب.

1. الكركم

يحتوي على مادة الكركمين، وهي من أقوى المواد الطبيعية المضادة للالتهاب. يمكن إضافته للطعام أو تناوله كمشروب دافئ مع رشة فلفل أسود لتحسين امتصاصه.

2. الزنجبيل

يساعد على تقليل آلام العضلات والمفاصل وتحسين الهضم، كما يعمل على تهدئة الالتهابات الداخلية.

3. القرفة

لها خصائص مضادة للأكسدة وتساعد في تنظيم السكر في الدم، ما ينعكس إيجابًا على تقليل الالتهابات المرتبطة باضطراب السكر.

4. النعناع والبابونج

مشروبات عشبية مهدئة تساعد على تقليل التهابات الجهاز الهضمي وتخفيف التوتر، الذي يُعد سببًا غير مباشر للالتهاب.

ثالثًا: شرب الماء بكميات كافية

الجفاف يزيد من حدة الالتهابات داخل الجسم. شرب الماء بانتظام يساعد على:

طرد السموم.

تحسين عمل المفاصل.

دعم وظائف الكبد والكلى، وهي أجهزة أساسية لمقاومة الالتهاب.

يُنصح بشرب ما لا يقل عن 6–8 أكواب يوميًا، مع زيادة الكمية في الطقس الحار أو عند بذل مجهود بدني.

رابعًا: الحركة والنشاط البدني المعتدل

الخمول من العوامل الرئيسية لزيادة الالتهابات، بينما تساعد الحركة المنتظمة على تقليلها.

أفضل أنواع الحركة:

المشي اليومي لمدة 30 دقيقة.

تمارين التمدد الخفيفة.

اليوغا أو تمارين التنفس العميق.

السباحة لمن يعانون من آلام المفاصل.

النشاط البدني يحسن الدورة الدموية ويقلل من تراكم المواد الالتهابية في الجسم.

علاج الالتهابات من الطبيعة

خامسًا: النوم الجيد وتنظيم الساعة البيولوجية

قلة النوم أو اضطرابه ترفع مستوى الالتهاب بشكل ملحوظ. النوم الجيد يساعد الجسم على إصلاح الخلايا وموازنة الهرمونات.

نصائح لنوم صحي:

النوم من 7 إلى 8 ساعات يوميًا.

تجنب الشاشات قبل النوم بساعة.

تثبيت مواعيد النوم والاستيقاظ.

تهوية غرفة النوم وتقليل الإضاءة.

سادسًا: تقليل التوتر والضغط النفسي

الإجهاد النفسي المستمر يُعد من أخطر أسباب الالتهاب المزمن، لأنه يرفع هرمون الكورتيزول في الجسم.

طرق طبيعية لتخفيف التوتر:

التأمل اليومي ولو لمدة 10 دقائق.

تمارين التنفس العميق.

ممارسة هواية محببة.

الجلوس في أماكن هادئة أو طبيعية.

سابعًا: تجنب مسببات الالتهاب اليومية

بعض العادات اليومية ترفع مستوى الالتهاب دون أن ننتبه لها، مثل:

الإفراط في السكريات.

تناول الأطعمة المصنعة.

التدخين.

السهر الطويل.

الجلوس لفترات طويلة دون حركة.

تقليل هذه العوامل يساهم بشكل كبير في تحسين صحة الجسم.

