أيام قليلة تبعدنا عن بدء امتحانات النصف الدراسي الأول للشهادة الاعدادية وامتحانات نقل المرحلة الثانوية، وهى فترة صعبة تحرص الأمهات خلالها على تهيئة المنزل للمذاكرة حيث الهدوء التام.

وبجانب ذلك، تهتم الأمهات بتقديم الأكلات المهمة لتنشيط المخ وزيادة التركيز ورفع معدلات الذكاء ومساعدة المخ على تخزين المعلومات.

أكلات ومشروبات مهمة خلال فترة الامتحانات

ويقدم الدكتور محمد عبد الحليم استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، أكلات ومشروبات تساعد على التركيز وتقوية الذاكرة خلال فترة الامتحانات، منها:-

السمك، خصوصا السلمون والتونة، وهو غني بأوميجا 3 المهم جدا لوظائف المخ.

البيض، يحتوي على الكولين وفيتامين B12، ما يساعد على التركيز والانتباه.

المكسرات، مثل عين الجمل، واللوز، والفول السوداني، وهى تحسن الذاكرة وتقلل التعب الذهني.

الشيكولاتة الداكنة، تحفز الدماغ وتحسن المزاج بكميات معتدلة.

التفاح والموز، تمد المخ بطاقة سريعة وتحسن التركيز.

- الفراولة، والتوت الأزرق، فاكهة غنية بمضادات الأكسدة المفيدة للمخ.

السبانخ والخضروات الورقية، تحتوي على الحديد وحمض الفوليك.

الأفوكادو، يحسن تدفق الدم للمخ.

الماء، مهم جدا لأن الجفاف يقلل التركيز جدا.

اللبن والزبادي، يساعدوا على ثبات الطاقة.

الشاي الأخضر، يمنح تركيز بدون توتر على عكس القهوة.

يجب تجنب الإكثار من السكر والمشروبات الغازية.

عدم المذاكرة عند الشعور بالجوع.

يجب تنظيم مواعيد النوم مع الحرص على أن لا تقل عدد ساعات النوم عن 7 ساعات يوميا، لمساعدة المخ على الراحة وبالتالى يعمل بكفاءة أعلى فى التركيز وحفظ وتخزين المعلومات وسرعة تذكرها.

