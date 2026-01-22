لاعب ليفربول يحذر الجماهير: ألونسو لن يكون نسخة جديدة من كلوب

18 حجم الخط

أبدى داني ميرفي، نجم ليفربول السابق، قلقه من احتمالية تولي الإسباني تشابي ألونسو تدريب «الريدز» خلال الموسم المقبل، في حال رحيل المدرب الهولندي آرني سلوت، مؤكدًا أن ألونسو رغم تاريخه الكبير كلاعب، لن يقدم الأسلوب الذي اعتاد عليه جمهور أنفيلد مع يورجن كلوب.

ويعيش ليفربول موسمًا صعبًا تحت قيادة آرني سلوت، بعدما تراجعت نتائجه بشكل ملحوظ وخرج عمليًا من سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي توّج به في الموسم الماضي.

ويُعد تشابي ألونسو المرشح الأقرب لخلافة سلوت، خاصة بعد رحيله مؤخرًا عن تدريب ريال مدريد، إلى جانب العلاقة العاطفية القوية التي تربطه بجماهير ليفربول بسبب مسيرته الناجحة كلاعب بقميص الفريق.

وقال ميرفي في تصريحات عبر برنامج The White and Jordan Show: "ألونسو يتمتع بعلاقة رائعة مع جماهير ليفربول بسبب فترته كلاعب، لكن أنصح بالحذر".

وأضاف: "هو لاعب سابق عظيم ومدرب جيد بلا شك، لكنه يعتمد على أسلوب الاستحواذ، وهذا ما كان يميّز ليفركوزن تحت قيادته".

وأوضح ميرفي أن ألونسو نشأ على المدرسة الإسبانية القائمة على السيطرة على الكرة، قائلًا: "كان جزءًا من الجيل الذهبي لإسبانيا الذي سيطر على الكرة لسنوات، وهذا ينعكس على فلسفته التدريبية".

واختتم ميرفي تصريحاته بتحذير صريح لجماهير ليفربول: "ألونسو لن يكون مثل كلوب، وإذا كنتم تبحثون عن عودة ذلك الأسلوب الحماسي والضغط العالي، فأنتم تناقضون أنفسكم بالمطالبة به".

هنري: غياب محمد صلاح أثر على نتائج ليفربول وريال مدريد لا يرحم المدربين

فيما أكد النجم الفرنسي السابق تييري هنري، أن غياب محمد صلاح كان له تأثير مباشر على نتائج ليفربول خلال الفترة الأخيرة، بسبب تواجد النجم المصري مع الفراعنة في أمم أفريقيا.

وأضاف هنري في تصريحات نقلتها منصة Tribuna، إلى أن بعض تعادلات ليفربول كان من الممكن أن تتحول إلى انتصارات حال وجود محمد صلاح داخل الملعب.

وأضاف: "بعض التعادلات التي حققها الفريق بعد غياب صلاح، ربما كانت ستتحول إلى انتصارات لو كان موجودًا".

كما علّق هنري على الإقالة السريعة لتشابي ألونسو من تدريب ريال مدريد، مؤكدًا أن الأمر يتماشى مع طبيعة النادي الصارمة في تقييم المدربين، قائلا: "ريال مدريد لا يتردد في الاستغناء عن أي مدرب إذا لم يحقق النتائج المطلوبة، لديهم ثقافة واضحة ولن تتغير".

وأضاف أن العمل في الأندية الكبرى مثل ريال مدريد وبرشلونة يخضع لمعيار واحد فقط هو الفوز، موضحًا: "في هذه الأندية، إذا لم تفز فأنت مخطئ، بغض النظر عما قدمته سابقًا".

وقال النجم الفرنسي: "عندما يفقد المدرب ثقة الفريق، يصبح موقفه صعبًا للغاية، في هذه الأندية يتم الحكم عليك بسرعة، وغالبًا على ما لم تفعله أكثر مما فعلته".

ليفربول يحقق فوزًا هامًّا أمام مارسيليا

وحقق ليفربول الإنجليزي فوزًا هامًّا أمام مضيفه أولمبيك مارسيليا الفرنسي بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء هدف ليفربول في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول، عن طريق اللاعب دومينيك سوبوسلاي، بعد ركلة حرة نفذها بطريقة مميزة ليطلق تسديدة أرضية مستغلًا ارتفاع الحائط البشري لتمر وتسكن الشباك، وينتهي الشوط الأول بتقدم الريدز بهدف نظيف.

أما الهدف الثاني فجاء في الدقيقة 72 عن طريق اللاعب جيرونيمو رولي، في حين سجل كودي جاكبو الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

