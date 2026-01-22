هنري: غياب محمد صلاح أثر على نتائج ليفربول وريال مدريد لا يرحم المدربين

18 حجم الخط

أكد النجم الفرنسي السابق تييري هنري، أن غياب محمد صلاح كان له تأثير مباشر على نتائج ليفربول خلال الفترة الأخيرة، بسبب تواجد النجم المصري مع الفراعنة في أمم أفريقيا.

وأضاف هنري في تصريحات نقلتها منصة Tribuna، أن بعض تعادلات ليفربول كان من الممكن أن تتحول إلى انتصارات حال وجود محمد صلاح داخل الملعب.

وأضاف: "بعض التعادلات التي حققها الفريق بعد غياب صلاح، ربما كانت ستتحول إلى انتصارات لو كان موجودًا".

كما علّق هنري على الإقالة السريعة لتشابي ألونسو من تدريب ريال مدريد، مؤكدًا أن الأمر يتماشى مع طبيعة النادي الصارمة في تقييم المدربين، قائلا: "ريال مدريد لا يتردد في الاستغناء عن أي مدرب إذا لم يحقق النتائج المطلوبة، لديهم ثقافة واضحة ولن تتغير".

وأضاف أن العمل في الأندية الكبرى مثل ريال مدريد وبرشلونة يخضع لمعيار واحد فقط هو الفوز، موضحًا: "في هذه الأندية، إذا لم تفز فأنت مخطئ، بغض النظر عما قدمته سابقًا".

وقال النجم الفرنسي: "عندما يفقد المدرب ثقة الفريق، يصبح موقفه صعبًا للغاية، في هذه الأندية يتم الحكم عليك بسرعة، وغالبًا على ما لم تفعله أكثر مما فعلته".

ماذا قدم محمد صلاح أمام مارسيليا بدوري الأبطال؟

عاد محمد صلاح مجددا للمشاركة بقميص ليفربول الإنجليزي، بعد ختام مشاركته في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية مع منتخب الفراعنة، حيث شارك أساسيا في مباراة فريقه ليفربول أمام مارسيليا في الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا.

وفي ما يلي أرقام محمد صلاح خلال مواجهة ليفربول ومارسيليا:

عدد الدقائق: 90 دقيقة

تسديدات على المرمى: 2

دقة التمريرات: 81%

أهدر فرصة محققة

تقييم المشاركة: 6.4

ليفربول يحقق فوزًا هامًّا أمام مارسيليا

وحقق ليفربول الإنجليزي فوزًا هامًّا أمام مضيفه أولمبيك مارسيليا الفرنسي بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء هدف ليفربول في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول، عن طريق اللاعب دومينيك سوبوسلاي، بعد ركلة حرة نفذها بطريقة مميزة ليطلق تسديدة أرضية مستغلًا ارتفاع الحائط البشري لتمر وتسكن الشباك، وينتهي الشوط الأول بتقدم الريدز بهدف نظيف.

أما الهدف الثاني فجاء في الدقيقة 72 عن طريق اللاعب جيرونيمو رولي، في حين سجل كودي جاكبو الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.