باستثناء البتلو الصافي، انخفاض أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

أسعار اللحمة اليوم ، شهدت أسعار اللحوم الحمراء تباينًا ملحوظًا اليوم السبت، وفق أحدث نشرة صادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وسط متابعة يومية للتغيّرات في سعر اللحمة بأسواق المحافظات ومحال الجزارة.

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

وتستعرض «فيتو» حركة أسعار اللحوم اليوم الكندوز والضاني والبتلو بمختلف أنواعها، وفقًا لآخر تحديث رسمي، وذلك على النحو الآتي:

أسعار اللحمة الضاني الصافي

متوسط السعر: 425 جنيهًا للكيلو.

التغيير: انخفاض جنيهين.

نطاق السعر: من 300 إلى 500 جنيه للكيلو.

أسعار اللحمة الضاني بالعظم

متوسط السعر: 392 جنيها للكيلو

التغيير: انخفاض 6 جنيهات

نطاق السعر: من 300 إلى 460 جنيها

سعر اللحمة اليوم، فيتو

أسعار اللحمة البتلو الصافي

متوسط السعر: 419 جنيها.

التغيير: ارتفاع 3 جنيهات.

نطاق السعر: 350 – 500 جنيه للكيلو

أسعار اللحمة البتلو بالعظم

متوسط السعر: 385 جنيها

التغيير: انخفاض جنيه

نطاق السعر: 300 – 500 جنيه للكيلو.

أسعار اللحمة الكندوز كبير السن

متوسط السعر: 355 جنيهًا.

التغيير: انخفاض جنيهين.

نطاق السعر: 250 – 400 جنيه للكيلو

أسعار اللحمة الكندوز صغير السن

متوسط السعر: 405 جنيهات.

التغيير: انخفاض 1.5 جنيه.

نطاق السعر: 320 – 500 جنيه للكيلو

أسعار اللحمة الكندوز متوسط السن

متوسط السعر: 397.5 جنيه.

التغيير: ارتفاع 50 قرشًا.

نطاق السعر: 330 – 450 جنيها للكيلو.

