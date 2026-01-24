اللعب في صحة المصريين، ضبط أدوية مغشوشة ومنتهية الصلاحية داخل صيدليات بالفيوم (صور)

18 حجم الخط

شنت إدارة الرقابة التجارية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، وإدارة تموين مركز ابشواي جملتين مكبرتين بالاشتراك مع هيئة الدواء المصرية وادارة العلاج الحر بمديرية الصحة وقسم التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة، للتفتيش علي الصيدليات ومراكز العلاج الطبيعي ومراكز العناية بالبشرة، للتأكد من سلامة المعروض للجمهور.

نتائج الحملة على المنشآت الطبية

وقال المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن الحملة الأولي تمكنت من ضبط أدوية مهربة ومجهولة المصدر، داخل صيدلية بقرية سنرو التابعة لمركز أبشواي، وتم التحفظ علي المضبوطات، وغلق الصيدلية، وتحرر المحضر اللازم، وتم العرض علي الأجهزة الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

غلق إداري بالشمع الاحمر لصيدلية

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة الثانية تمكنت من غلق صيدلية بدائرة مركز أبشواي، كان بداخلها أدوية مغشوشة ومقلدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وصادر بشأنها منشور غش تجاري برقم 91 لسنة 2025 بالمخالفة لقانون قمع الغش التجاري والتدليس رقم 281 لسنة 199، وتحرر المحضر اللازم، وتم العرض علي مركز شرطة أبشواي لاستكمال الإجراءات القانونية حيال المخالف.

تشديد الحملات علي المنشآت الطبية

وتابع وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية، بتكثيف الحملات علي المنشآت الطبية ومراكز العلاج الطبيعي ومراكز العناية بالبشرة ومراكز التجميل، بالتعاون مع إداراتي العلاج الحر والصيدلة بمديرية الصحة بالفيوم، وهيئة الدواء المصرية، لضمان سلامة ما يقدم للمرضي من أبناء الفيوم من أدوية يتم طرحها يوميا، ومنع طرح أي أدوية مهربة أو مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية.

كما شدد على تكثيف الحملات علي الأسواق والمحال التجارية.

