هل يؤثر التوتر أثناء الحمل في صحة الجنين؟

تتعرض السيدة الحامل في فترة الحمل الى عدة تغيرات جسدية وقلق من المستقبل، ويتسلل سؤال شائع إلى أذهان الأمهات الحوامل، هل يمكن أن يؤثر التوتر في صحة الجنين؟



فالتوتر في حد ذاته لا يضر الجنين بالضرورة، لكن استمراره لفترات طويلة أو تحوله إلى ضغط مزمن يترك آثارًا غير مباشرة على نموه داخل الرحم.



وأوضحت الدكتورة إندراني سالونكي، استشارية أمراض النساء والتوليد في الهند، أن التوتر العرضي أمر طبيعي وشائع خلال الحمل، وغالبًا ما يكون غير ضار وفق ما نشر على “تايمز أوف إنديا”

وأضافت: “الجسم مهيأ للتعامل مع فترات قصيرة من التوتر، لكن المشكلة تبدأ عندما يصبح التوتر حالة ذهنية مستمرة".



فعند التعرض لضغط نفسي طويل الأمد، يفرز الجسم مستويات مرتفعة من هرمون الكورتيزول، وهو ما قد يؤثر على وظائف الجسم المختلفة.

وأكدت سالونكي أن التوتر ليس العامل الوحيد المحدد للنتائج، بل هو جزء من منظومة أوسع تشمل نمط الحياة والصحة العامة للأم.



التوتر اليومي لا داعي للذعر

يوجه الأطباء رسالة طمأنة واضحة للأمهات: التوتر اليومي العابر لا يضر الجنين.

يوم عمل شاق، قلق مالي، توتر قبل الفحوصات الطبية، أو حتى نوبة بكاء مؤقتة كلها مواقف طبيعية لا تشكل خطرًا.



لكن الخطر يكمن في التوتر المزمن الذي لا يهدأ، إذ قد يؤثر على النوم والشهية ومستويات الطاقة، ما يؤدي إلى الإرهاق أو قلة التغذية أو اضطرابات النوم، وهي عوامل قد تنعكس بشكل غير مباشر على نمو الجنين مع مرور الوقت.



الصحة النفسية ليست رفاهية

لا يظهر التوتر أثناء الحمل دائمًا بصورة واضحة، أحيانًا يتسلل بهدوء في شكل قلق دائم، أو حزن غير مبرر، أو شعور بالعجز عن التعامل مع أبسط المهام.

وتشدد الدكتورة سالونكي على أن هذه العلامات النفسية لا تقل أهمية عن الأعراض الجسدية، وأن طلب الدعم أو الطمأنينة خلال الحمل أمر مشروع وضروري.



وتلعب المتابعة الطبية المنتظمة دورًا أساسيًا في الاطمئنان على صحة الجنين، كما أن اكتشاف التوتر مبكرًا يتيح التعامل معه بتغييرات بسيطة في نمط الحياة أو من خلال الدعم النفسي وأحيانًا يكون مجرد الاستماع كافيًا لتخفيف نصف العبء.



منظور شمولي للتوتر

وتوضح أن التوتر المستمر قد يؤدي إلى إفراز مفرط لهرمونات التوتر وظهور أعراض مثل آلام الجسم، الإرهاق، واضطرابات النوم. وتستهدف ممارسات مثل التنفس العميق، والتأمل، والاسترخاء الموجه تهدئة العقل وتحقيق التوازن العاطفي.





يتفق الطب الحديث والعلاج الشمولي على مبدأ أساسي: صحة الطفل تبدأ من صحة الأم، ولا يتطلب التعامل مع التوتر تغييرات جذرية؛ فغالبًا ما تكفي الأساسيات.



١- تناول الطعام بانتظام

٢- الحصول على قسط كاف من الراحة

٣- ممارسة حركة خفيفة كالمشي

٤- التحدث بصراحة عن المخاوف بدلًا من كبته



كما أن الدعم العاطفي من العائلة أو الأصدقاء أو الطبيب يلعب دورا محوريا في تخفيف القلق، وفي حال كان التوتر شديدا، يبقى اللجوء إلى المساعدة المتخصصة خيارًا متاحا ومهمًا فالحمل ليس وقتًا للمعاناة في صمت.



التوتر المزمن أثناء الحمل على نمو الجنين، لكنه أمر يمكن السيطرة عليه، وبالوعي والدعم والرعاية، تستطيع الأم أن تحمي صحتها وصحة طفلها.

وأحيانًا، يكون أهم ما يحتاجه الجنين لينمو بشكل سليم هو أن تشعر أمه بالاهتمام والرعاية.

