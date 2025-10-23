الخميس 23 أكتوبر 2025
انهيار شرفتين بعقار سكني بشكل مفاجئ على المارة في فاقوس (صور)

انهيار جزئي لعقار
انهيار جزئي لعقار سكني بفاقوس،فيتو

شهد ميدان الساعة مركز فاقوس محافظة الشرقية منذ قليل، حالة من الذعر والفزع بين الأهالي، عقب انهيار شرفتين بعقار سكني قديم، ما أدى إلى تساقط كتل خرسانية على المارة أسفل العقار، وسط أنباء عن وقوع إصابات.

محافظ الشرقية ينتقل لموقع انهيار عقار الزقازيق ويصدر 4 قرارات فورية (صور)

فرض طوق أمني حول المبنى لحماية المواطنين

وسارعت قوات الحماية المدنية وقسم شرطة فاقوس إلى موقع الحادث، وتم فرض طوق أمني حول المبنى لحماية المواطنين ومنع اقترابهم، فيما باشرت الجهات الهندسية برئاسة مركز فاقوس أعمال الفحص لتحديد مدى تضرر العقار وأسباب انهيار الشرفتين.

انهيار جزئي لعقار سكني فاقوس،فيتو
انهيار جزئي لعقار سكني فاقوس،فيتو

شهود عيان في موقع الحادث 

وأكد شهود عيان بميدان  الساعة مركز فاقوس أن الانهيار وقع بشكل مفاجئ في الطابقين الثاني والثالث من العقار، وأن الأهالي سمعوا دويًا يشبه الانفجار الخفيف لحظة سقوط الشرفتين، ما تسبب في حالة هلع كبيرة بالمنطقة.

انهيار جزئي لعقار سكني فاقوس،فيتو
انهيار جزئي لعقار سكني فاقوس،فيتو

عمليات تمشيط بمحيط الموقع 

وتجري حاليًا عمليات تمشيط بمحيط الموقع للتأكد من عدم وجود مصابين أو مفقودين، كما تم فتح تحقيق عاجل للوقوف على أسباب الواقعة ومدى سلامة المبنى من الناحية الإنشائية.

