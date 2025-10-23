انهيار شرفتين بعقار سكني بشكل مفاجئ على المارة في فاقوس (صور)

شهد ميدان الساعة مركز فاقوس محافظة الشرقية منذ قليل، حالة من الذعر والفزع بين الأهالي، عقب انهيار شرفتين بعقار سكني قديم، ما أدى إلى تساقط كتل خرسانية على المارة أسفل العقار، وسط أنباء عن وقوع إصابات.

فرض طوق أمني حول المبنى لحماية المواطنين

وسارعت قوات الحماية المدنية وقسم شرطة فاقوس إلى موقع الحادث، وتم فرض طوق أمني حول المبنى لحماية المواطنين ومنع اقترابهم، فيما باشرت الجهات الهندسية برئاسة مركز فاقوس أعمال الفحص لتحديد مدى تضرر العقار وأسباب انهيار الشرفتين.

انهيار جزئي لعقار سكني فاقوس،فيتو

شهود عيان في موقع الحادث

وأكد شهود عيان بميدان الساعة مركز فاقوس أن الانهيار وقع بشكل مفاجئ في الطابقين الثاني والثالث من العقار، وأن الأهالي سمعوا دويًا يشبه الانفجار الخفيف لحظة سقوط الشرفتين، ما تسبب في حالة هلع كبيرة بالمنطقة.

انهيار جزئي لعقار سكني فاقوس،فيتو

عمليات تمشيط بمحيط الموقع

وتجري حاليًا عمليات تمشيط بمحيط الموقع للتأكد من عدم وجود مصابين أو مفقودين، كما تم فتح تحقيق عاجل للوقوف على أسباب الواقعة ومدى سلامة المبنى من الناحية الإنشائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.