الإفتاء تطلق مشروع "باسبور القيم" لبناء الوعي الأخلاقي وترسيخ السلوك الإيجابي لدى الشباب

18 حجم الخط

في إطار الجهود الوطنية الهادفة إلى بناء الإنسان وترسيخ منظومة القِيم الأخلاقية في المجتمع، تُطلق دار الإفتاء المصرية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة – اتحاد بشبابها، مشروع “باسبور القيم”، بوصفه مبادرة تربوية وتوعوية مبتكرة تستهدف النشء والشباب، وتسعى إلى تحويل القيم الأخلاقية من مجرد مفاهيم نظرية إلى سلوكيات عملية تُمارَس في الحياة اليومية.

إطلاق مشروع «باسبور القيم» لبناء الوعي الأخلاقي وترسيخ السلوك الإيجابي لدى الشباب

ويُعد مشروع «باسبور القيم» وثيقة أخلاقية وطنية صُممت في شكل جواز سفر رمزي، يخوض من خلاله المشارك رحلة تربوية متكاملة تمتد لمدة ثلاثين يومًا، يتعرف خلالها على منظومة متكاملة من القيم الإنسانية والدينية والوطنية، بما يسهم في بناء وعي أخلاقيٍّ متوازن يجمع بين أصالة القيم ومتطلبات العصر، وذلك عن طريق تخصيص قيمة واحدة لكل يوم، تقدَّم من خلال تعريف مبسَّط يوضح معناها وأهميتها، يعقبه تحدٍّ عملي قابل للتنفيذ، يهدف إلى تدريب المشارك على ممارسة القيمة في واقعه اليومي.

مع إتاحة مساحة للتأمل وتدوين التجربة الشخصية، بما يعزز من ترسيخ القيم وتحويلها إلى سلوك دائم. وتشمل القيم التي يتناولها المشروع عددًا من المعاني الأساسية التي تمثل ركائز البناء الأخلاقي والإنساني، من بينها: الصدق، وبر الوالدين، وإتقان العمل، والنظافة، والأمانة، وحب الوطن، واحترام الكبير، والرحمة، والتسامح، والمسؤولية، وحسن الاستماع، واحترام الوقت، والاقتصاد وعدم الإسراف، والمبادرة والإيجابية، وغيرها من القيم التي تسهم في بناء شخصية متزنة وفاعلة في المجتمع.

تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ المسؤولية المجتمعية

ويستهدف الباسبور تعزيز الانتماء الوطني، وترسيخ المسؤولية المجتمعية، ودعم السلوك الإيجابي بين الشباب، وتأكيد أن الأخلاق ليست شعارات تُرفع، بل ممارسات يومية تُعاش، وأن بناء الإنسان هو الأساس الحقيقي لأي نهضة وتنمية مستدامة، ويُختتم البرنامج بمنح المشاركين شهادة استحقاق ولقب «سفير القيم»؛ تقديرًا لالتزامهم واجتيازهم رحلة القيم بنجاح، وتشجيعًا لهم على أن يكونوا نماذج إيجابية وقدوة حسنة في محيطهم الأُسري والمجتمعي.

رؤية مشتركة تهدف إلى بناء جيل واعٍ ومُتخلق

وتؤكد دار الإفتاء المصرية ووزارة الشباب والرياضة أن مشروع «باسبور القيم» يأتي في إطار رؤية مشتركة تهدف إلى بناء جيل واعٍ ومُتخلق، قادر على الإسهام الإيجابي في مجتمعه، من خلال خطاب تربوي معاصر، وأدوات عملية مبسطة، ولغة قريبة من الشباب، تراعي احتياجاتهم وتخاطب واقعهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.