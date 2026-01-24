السبت 24 يناير 2026
اليوم، غلق كلي لمحور الشهيد لمدة 3 أيام وتحويلات مرورية جديدة

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ؛ وذلك لتنفيذ أعمال إصلاح خط مياه عن طريق الغلق الكلى لمحور الشهيد فى المتجه إلى ميدان محمد ذكى بالوصلة من أسفل كوبرى تقاطع سميرة موسى مع محور الشهيد وحتى محطة وقود شيل أوت لمدة 72 ساعة إبتداءً من الساعة 6 صباح  اليوم السبت الموافق 24-1-2026.

وقال مصدر أمنى، إنه سيتم إجراء تحويلات مرورية، وتحويل حركة المركبات للإتجاه الآخر (القادم من ميدان محمد ذكى تجاه أسفل كوبرى الأسمرات) ليعمل بنظام الإتجاهين بفاصل نيوجيرسى مع تنفيذ فتحة دخول وخروج بجزيرة المنتصف لمرور المركبات.


وأضاف المصدر الأمني، تم غلق الكلى لمنزل كوبرى سميرة موسى القادم من المقطم إتجاه محور الشهيد إتجاه ميدان محمد ذكى واستكمال حركة المركبات إتجاه محور محمد على فهمى فالطريق الدائرى.


كما جرى الغلق الكلى لمنزل كوبرى سميرة موسى القادم من محور محمد على فهمى إتجاه محور الشهيد إتجاه ميدان محمد ذكى والدوران والعودة إتجاه محور محمد على فهمى فالطريق الدائرى.
 

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

الجريدة الرسمية