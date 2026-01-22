الخميس 22 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أبو ريدة يعلن خطة الفراعنة للمونديال: مواجهات ودية عالمية، وحسام حسن مدرب شجاع (صور)

هاني أبوريدة،فيتو
هاني أبوريدة،فيتو
18 حجم الخط

أعلن المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن تفاصيل خطة استعدادات المنتخب الوطني الأول للمشاركة في كأس العالم، مشيدًا بالدور الكبير الذي تلعبه الدولة المصرية في مساندة "الفراعنة" للظهور بصورة تليق باسم مصر.

ترحيب ودعم رسمي

وافتتح أبو ريدة المؤتمر الصحفي بالترحيب بالدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قائلًا: "أرحب بصديقي العزيز الدكتور أشرف صبحي في هذا المؤتمر الهام، وأتوجه له بالشكر الجزيل، فوجوده اليوم هو رسالة واضحة وتأكيد على دعم الدولة المصرية اللامحدود لمنظومة كرة القدم".

إشادة بـ "العميد" ونتائج أمم أفريقيا

وأثنى رئيس اتحاد الكرة على المجهودات التي بذلها الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام حسن خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن ما تحقق في بطولة أمم أفريقيا كان مميزًا للغاية.

وصرح أبو ريدة قائلا: "أشكر الجهاز الفني بالكامل بقيادة حسام حسن على العمل المميز؛ لقد قدمنا بطولة قوية، وعملي مع حسام ممتد منذ فترة، وهو مدرب مميز للغاية نجح في بناء علاقة وطيدة مع اللاعبين، كما أحييه على شجاعته الكبيرة التي ظهرت بوضوح في إدارة المباريات خلال البطولة".

أسباب خسارة النهائي وروح اللاعبين

وعن أداء اللاعبين، وجه أبو ريدة رسالة شكر لكتيبة المنتخب: "لاعبو مصر أظهروا روحًا قتالية عالية خلال معسكر البطولة، أما بخصوص مباراة السنغال، فالحقيقة أن الإرهاق الشديد كان السبب الرئيسي وراء الخسارة، حيث بذل اللاعبون مجهودًا خرافيًا قبل الوصول للنهائي".

خريطة الطريق نحو المونديال

وكشف أبو ريدة عن مفاجآت في برنامج الإعداد لكأس العالم، مؤكدًا أن المنتخب سيخوض مباريات ودية من العيار الثقيل للوصول إلى أعلى مستويات الجاهزية، حيث أعلن عن مواجهات مرتقبة ضد منتخبات: السعودية، إسبانيا، البرازيل.

واختتم هاني أبو ريدة حديثه بمطالبة الجماهير والإعلام والوسط الرياضي بالالتفاف حول المنتخب قائلًا: “أطالب الجميع بتقديم الدعم الكامل لمنتخب مصر وجهازه الفني في هذه المرحلة الحرجة قبل الانطلاق في رحلة كأس العالم، فهدفنا جميعًا رفع علم مصر عاليًا”.

ويأتي المؤتمر للحديث عن برنامج استعدادات منتخب مصر لبطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها أمريكا وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو وحتى 18 يوليو المقبلين.

وكانت قرعة بطولة كأس العالم 2026 أسفرت عن وقوع منتخب مصر الأول لكرة القدم ضمن منتخبات المجموعة السابعة التي تضم كلًّا من بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

 

وفي سياق آخر كان منتخب مصر قد أنهى مشواره في المركز الرابع عقب الهزيمة أمام نيجيريا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وبدأ منتخب مصر مشواره ببطولة أمم أفريقيا 2025 ضمن منافسات المجموعة الثانية التي ضمت كلًّا من زيمبابوي وجنوب أفريقيا وأنجولا.

وتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل.

وفاز منتخب مصر على زيمبابوي (2-1) وجنوب أفريقيا (1-0)، وتعادل مع أنجولا (0-0).

وفي ثمن النهائي، تجاوز منتخب مصر نظيره بنين بنتيجة 3-1 بعد مباراة امتدت للأشواط الإضافية، قبل أن يحقق فوزًا مثيرًا على كوت ديفوار (3-2) في ربع النهائي.

وفي نصف النهائي، خسر منتخب مصر أمام السنغال بنتيجة (1-0).

وفي مباراة تحديد المركز الثالث، خسر منتخب مصر أمام نيجيريا بركلات الترجيح بنتيجة (4-2) بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتحاد الكرة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اشرف صبحي وزير الشباب أشرف صبحي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب بطولة كأس العالم 2026 بطولة كأس الأمم الأفريقية حسام حسن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر منتخب مصر

مواد متعلقة

بحضور وزير الرياضة، اتحاد الكرة يعقد اليوم مؤتمرا صحفيا لأبو ريدة وحسام حسن

الأهلي يستعد لـ مشواره الأفريقي أمام يانج أفريكانز.. السعة الكاملة ببرج العرب.. الشناوي أم شوبير؟ "توروب" يحسم حارس الفريق الأساسي.. وموقف صفقات الأحمر من اللقاء

بعثة يانج أفريكانز تصل القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا (صور)

تحفظ ييس توروب على صفقة بلعمري وكواليس ورحيل داري

موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا

استعدادا للمونديال، مواعيد مباريات منتخب مصر الودية

موعد والتشكيل المتوقع لأهلي جدة أمام الخليج بالدوري السعودي

مستقبل وليد الركراكي مع منتخب المغرب على كف عفريت

ads

الأكثر قراءة

رئيس لجنة التكنوقراط الفلسطينية يعلن فتح معبر رفح الأسبوع المقبل من الجانبين ويشكر السيسي

طلب إحاطة بسبب التعنت في تعيين المدرسين العاملين بالهيئة العامة لتعليم الكبار

إعلان نتائج صفوف النقل 2026 بالجيزة للمرحلتين الابتدائية والإعدادية (رابط رسمي)

بعد التراجعات الكبيرة، أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 22-1-2026

سعر الريال القطري في البنوك المصرية اليوم الخميس

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2026 في المنيا

شريف فتحي: مصر تتمتع بتنوع كبير في منتجاتها السياحية

محمد عبد الفتاح يكتب عن زمن الإخوان: سيطروا على مفاصل الدولة لترسيخ حكم المرشد.. حاولوا تفكيك المؤسسات الوطنية.. تردي الأوضاع الاقتصادية وخطط التنازل عن سيناء “آخر مسمار في نعش الجماعة”

خدمات

المزيد

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم الخميس 22-1-2026

سعر الريال القطري في البنوك المصرية اليوم الخميس

أسعار الخردة في السوق المحلي اليوم الخميس 22-1-2026

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

البحوث الإسلامية يُطلق قافلة دعوية إلى الواحات البحرية

تعرف على فضل ليلة النصف من شعبان وما يحدث فيها

كيف نخرج فائزين من شهر شعبان، الأوقاف تقدم خطة ذهبية قبل استقبال رمضان

المزيد
الجريدة الرسمية