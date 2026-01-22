أبو ريدة يعلن خطة الفراعنة للمونديال: مواجهات ودية عالمية، وحسام حسن مدرب شجاع (صور)

18 حجم الخط

أعلن المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن تفاصيل خطة استعدادات المنتخب الوطني الأول للمشاركة في كأس العالم، مشيدًا بالدور الكبير الذي تلعبه الدولة المصرية في مساندة "الفراعنة" للظهور بصورة تليق باسم مصر.

ترحيب ودعم رسمي

وافتتح أبو ريدة المؤتمر الصحفي بالترحيب بالدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قائلًا: "أرحب بصديقي العزيز الدكتور أشرف صبحي في هذا المؤتمر الهام، وأتوجه له بالشكر الجزيل، فوجوده اليوم هو رسالة واضحة وتأكيد على دعم الدولة المصرية اللامحدود لمنظومة كرة القدم".

إشادة بـ "العميد" ونتائج أمم أفريقيا

وأثنى رئيس اتحاد الكرة على المجهودات التي بذلها الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام حسن خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن ما تحقق في بطولة أمم أفريقيا كان مميزًا للغاية.

وصرح أبو ريدة قائلا: "أشكر الجهاز الفني بالكامل بقيادة حسام حسن على العمل المميز؛ لقد قدمنا بطولة قوية، وعملي مع حسام ممتد منذ فترة، وهو مدرب مميز للغاية نجح في بناء علاقة وطيدة مع اللاعبين، كما أحييه على شجاعته الكبيرة التي ظهرت بوضوح في إدارة المباريات خلال البطولة".

أسباب خسارة النهائي وروح اللاعبين

وعن أداء اللاعبين، وجه أبو ريدة رسالة شكر لكتيبة المنتخب: "لاعبو مصر أظهروا روحًا قتالية عالية خلال معسكر البطولة، أما بخصوص مباراة السنغال، فالحقيقة أن الإرهاق الشديد كان السبب الرئيسي وراء الخسارة، حيث بذل اللاعبون مجهودًا خرافيًا قبل الوصول للنهائي".

خريطة الطريق نحو المونديال

وكشف أبو ريدة عن مفاجآت في برنامج الإعداد لكأس العالم، مؤكدًا أن المنتخب سيخوض مباريات ودية من العيار الثقيل للوصول إلى أعلى مستويات الجاهزية، حيث أعلن عن مواجهات مرتقبة ضد منتخبات: السعودية، إسبانيا، البرازيل.

واختتم هاني أبو ريدة حديثه بمطالبة الجماهير والإعلام والوسط الرياضي بالالتفاف حول المنتخب قائلًا: “أطالب الجميع بتقديم الدعم الكامل لمنتخب مصر وجهازه الفني في هذه المرحلة الحرجة قبل الانطلاق في رحلة كأس العالم، فهدفنا جميعًا رفع علم مصر عاليًا”.

ويأتي المؤتمر للحديث عن برنامج استعدادات منتخب مصر لبطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها أمريكا وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو وحتى 18 يوليو المقبلين.

وكانت قرعة بطولة كأس العالم 2026 أسفرت عن وقوع منتخب مصر الأول لكرة القدم ضمن منتخبات المجموعة السابعة التي تضم كلًّا من بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

وفي سياق آخر كان منتخب مصر قد أنهى مشواره في المركز الرابع عقب الهزيمة أمام نيجيريا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وبدأ منتخب مصر مشواره ببطولة أمم أفريقيا 2025 ضمن منافسات المجموعة الثانية التي ضمت كلًّا من زيمبابوي وجنوب أفريقيا وأنجولا.

وتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل.

وفاز منتخب مصر على زيمبابوي (2-1) وجنوب أفريقيا (1-0)، وتعادل مع أنجولا (0-0).

وفي ثمن النهائي، تجاوز منتخب مصر نظيره بنين بنتيجة 3-1 بعد مباراة امتدت للأشواط الإضافية، قبل أن يحقق فوزًا مثيرًا على كوت ديفوار (3-2) في ربع النهائي.

وفي نصف النهائي، خسر منتخب مصر أمام السنغال بنتيجة (1-0).

وفي مباراة تحديد المركز الثالث، خسر منتخب مصر أمام نيجيريا بركلات الترجيح بنتيجة (4-2) بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

