الجمعة 23 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

انخفاض درجات الحرارة، طقس المنيا اليوم الجمعة 23 يناير 2026

طقس المنيا اليوم
طقس المنيا اليوم الجمعة 23 يناير 2026 انخفاض درجات الحرارة
18 حجم الخط

تشهد محافظة المنيا اليوم الجمعة 23 يناير 2026 أجواء شتوية باردة خلال ساعات النهار وشديدة البرودة ليلًا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على جميع مراكز المنيا

طقس المنيا اليوم الجمعة 23 يناير 2026 انخفاض درجات الحرارة وتحذير من شبورة مائية صباحا

وتسجل درجات الحرارة العظمى على المنيا معدلات منخفضة مقارنة بالأيام الماضية بينما تنخفض الصغرى بشكل واضح مع أجواء مائلة للبرودة نهارا وشديدة البرودة ليلا خاصة على المناطق الزراعية والصحراوية.

 وسجلت درجات الحرارة في المنيا اليوم الجمعة 23 يناير 2026 انخفاضا ملحوظا، حيث بلغت درجة الحرارة العظمى على المحافظة نحو 17 درجة مئوية بينما سجلت الصغرى 7 درجات مع أجواء باردة نهارا وشديدة البرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر خاصة على المناطق الزراعية والصحراوية

شبورة مائية كثيفة 

وتظهر شبورة مائية كثيفة في ساعات الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى مراكز المنيا وهو ما يستدعي الحذر أثناء القيادة خاصة على الطريق الزراعي والطريق الصحراوي الغربي.  

طقس المنيا اليوم الجمعة 23 يناير 2026 انخفاض درجات الحرارة 

وتسود أجواء مستقرة دون فرص لسقوط الأمطار مع نشاط خفيف للرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس خاصة في فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر. 

ينصح بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة

وينصح بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة وتجنب التعرض المباشر للهواء البارد في ساعات الليل مع توخي الحذر أثناء القيادة في أوقات الشبورة المائية حفاظا على سلامة المواطنين داخل محافظة المنيا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المنيا اليوم طقس المنيا طقس الجمعة حالة الطقس اخبار الطقس طقس اليوم طقس مصر شبورة مائية درجات الحرارة الطقس الان المنيا احوال الطقس الطقس الشتوي برودة الجو توقعات الطقسالطقس

مواد متعلقة

المنيا تتصدر الجامعات المصرية في تصنيف التايمز العالمي للتخصصات 2026

تحصين 89 كلبا ضد السعار ضمن الحملات البيطرية بالمنيا

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2026 في المنيا

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا ترم أول 2026

الطلاب يترقبون نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2026

صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر يختتم زيارة رسمية إلى المنيا

أسعار المواشي في المنيا اليوم الأربعاء 21 يناير 2026

الأرصاد تحذر من شبورة مائية على الطريق الزراعي والصحراوي بالمنيا اليوم
ads

الأكثر قراءة

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الجمعة 23 يناير 2026

لا تنخدعوا بتحسن درجات الحرارة، تحذير عاجل من عاصفة ترابية وأمطار تضرب مصر اليوم

سعر الخضار اليوم، انخفاض البطاطس وارتفاع 4 أصناف وهذا موقف الطماطم

بعد تداول فيديو الواقعة، سقوط المتهمين بطعن وحرق شاب في الشرقية

سر غامض بين الأب والمتهم، والدة قاتل أطفال المنوفية تكشف كواليس جديدة (فيديو)

المشاط: رسائل الرئيس السيسي في "دافوس" تؤكد على التحولات والتحديات بمشهد التعاون الدولي

3 مباريات في ختام الجولة العشرين بدوري المحترفين

المالية: الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خطوة مهمة لتحسين مناخ الاستثمار

خدمات

المزيد

كيلو الألومنيوم بـ 98 جنيها، أسعار الخردة في مصر اليوم الجمعة 23 يناير 2026

تعرف على سعر الدينار الأردني في البنك المركزي

الدينار البحريني يسجل 125.25 جنيه في البنك المركزي

كل ما تريد معرفته عن خدمتي التقسيط والسحب النقدي في البنك الأهلي

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الفانوس في المنام وعلاقتها بتحقيق أمنيات طال انتظارها

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 23 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 23 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية