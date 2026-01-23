انخفاض درجات الحرارة، طقس المنيا اليوم الجمعة 23 يناير 2026

18 حجم الخط

تشهد محافظة المنيا اليوم الجمعة 23 يناير 2026 أجواء شتوية باردة خلال ساعات النهار وشديدة البرودة ليلًا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على جميع مراكز المنيا.

طقس المنيا اليوم الجمعة 23 يناير 2026 انخفاض درجات الحرارة وتحذير من شبورة مائية صباحا

وتسجل درجات الحرارة العظمى على المنيا معدلات منخفضة مقارنة بالأيام الماضية بينما تنخفض الصغرى بشكل واضح مع أجواء مائلة للبرودة نهارا وشديدة البرودة ليلا خاصة على المناطق الزراعية والصحراوية.

وسجلت درجات الحرارة في المنيا اليوم الجمعة 23 يناير 2026 انخفاضا ملحوظا، حيث بلغت درجة الحرارة العظمى على المحافظة نحو 17 درجة مئوية بينما سجلت الصغرى 7 درجات مع أجواء باردة نهارا وشديدة البرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر خاصة على المناطق الزراعية والصحراوية

شبورة مائية كثيفة

وتظهر شبورة مائية كثيفة في ساعات الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى مراكز المنيا وهو ما يستدعي الحذر أثناء القيادة خاصة على الطريق الزراعي والطريق الصحراوي الغربي.

طقس المنيا اليوم الجمعة 23 يناير 2026 انخفاض درجات الحرارة

وتسود أجواء مستقرة دون فرص لسقوط الأمطار مع نشاط خفيف للرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس خاصة في فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

ينصح بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة

وينصح بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة وتجنب التعرض المباشر للهواء البارد في ساعات الليل مع توخي الحذر أثناء القيادة في أوقات الشبورة المائية حفاظا على سلامة المواطنين داخل محافظة المنيا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.