التضامن تعلن إطلاق جائزة "شركاء التنمية" السنوية للجمعيات والمؤسسات الأهلية

أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إطلاق الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي بالوزارة جائزة سنوية تحت عنوان "شركاء التنمية"، وذلك لتكريم شركاء الوزارة من مؤسسات المجتمع الأهلي الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.

وتأتي الجائزة في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي المستمرة لدعم وتفعيل دور مؤسسات المجتمع الأهلي كشريك أساسي في تحقيق التنمية الشاملة،حيث تستهدف الجائزة تقدير مؤسسات المجتمع الأهلي التي تظهر تأثيرًا تنمويًا ملموسًا وإيجابيًا على المجتمع من الشركاء الاستراتيجيين للوزارة من الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تساهم بفاعلية في تنفيذ برامج ومبادرات الوزارة.

وتتولى الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي الرعاية الأساسية للجائزة، بالإضافة إلى دعوة العديد من الكيانات الاعتبارية التي تمتلك أذرع تنموية قوية للمساهمة كشركاء ورعاة رسميين.

وتنقسم الجائزة إلى فئتين، الفئة الأولى "جائزة شركاء التنمية للمؤسسات"، والتي ستقدم لأكثر مؤسسات المجتمع الأهلي مساهمة في تنفيذ البرامج والمبادرات المجتمعية، حيث تم وضع تصنيف لفئات تلك المؤسسات بناء على معايير موضوعية سواء بقيمة مركزها المالي أو عدد المستفيدين من أنشطتها، وذلك على النحو التالي:

- الفئة الأولى لمؤسسات المجتمع الأهلي التي تتجاوز ميزانيتها 50000000 جنيه

- الفئة الثانية لمؤسسات المجتمع الأهلي التي تتراوح ميزانيتها من 5000000 جنيه إلي 50000000 جنيه

- الفئة الثالثة لمؤسسات المجتمع الأهلي التي لا تتجاوز ميزانيتها 5000000 جنيه

أما الفئة الثانية من الجائزة، فهي "جائزة الإبداع" والتي تقدم للأفراد الذين أحدثوا تأثيرًا ملموسًا وساهموا في تطوير العمل الأهلي بمصر، سواء بمبادراتهم الفردية الأهلية أو المساهمة البارزة في نجاح برامج الوزارة ومبادراتها أو المشاركة بالعمل داخل إحدى مؤسسات المجتمع الأهلي.

وتمنح كل فئة من فئات المؤسسات ثلاث جوائز، بالإضافة إلى جائزة الإبداع الفردية، بإجمالي عشر جوائز سنويًا، تقدر بإجمالي قيمة 5 ملايين جنيه يتم تقديمها من خلال الرعاة والشركاء الداعمين.

ويمكن للمؤسسات الاشتراك من خلال الرابط التالي ، والذي يسمح لكافة مؤسسات المجتمع الأهلي الشريكة بالتسجيل والاشتراك في الحصول على الجائزة، وتقديم البيانات الخاصة بطبيعة عملها وتغطيتها الجغرافية وبرامجها السابقة وأعداد المستفيدين، وكذلك الهيكل الإداري والتنظيمي لها، وسيتم الإعلان عن ماهية الجائزة وآلية التقديم عبر الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي، وعن طريق الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي.

وتتكون لجنة التحكيم من نخبة متخصصة من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي وممثلي المجتمع الأهلي، حيث يترأسها الأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، وتضم في عضويتها الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، وعمرو حسني رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، والدكتور عصام العدوي ممثل عن مؤسسات المجتمع الأهلي، والدكتور خالد عبد الفتاح استشاري المتابعة والتقييم والبحوث بالوزارة، وذلك للإشراف على وضع المعايير التفصيلية للجائزة والضوابط التي تحددها لاختيار الفائزين، ويعهد لتلك اللجنة تحديد القيمة المالية لكل جائزة وفقا لتصنيف المؤسسات.

