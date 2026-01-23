القوات المسلحة تهنئ وزير الداخلية ورجال الشرطة بمناسبة الذكرى الـ74 لعيد الشرطة

18 حجم الخط

بعث الفريق أول عبد المجيد صقر القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى برقيـة تهنئـة للسيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة 25 يناير 2026 جاء فيها:

السيد اللواء محمود توفيق وزيرالداخليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

يطيب لى أن أهنئكم ورجال الشرطة البواسل بمناسبة الإحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين للملحمة الخالدة حينما صمد رجال الشرطة البواسل عام 1952 بمدينة الإسماعيلية أمام قوات الإحتلال البريطانى بكل شجاعة وإقتدار دفاعًا عن عزة وكرامة الوطن.

ومع احتفالنا بهذه الذكرى الخالدة فإن رجال القوات المسلحة يبعثون لكم ولرجال الشرطة البواسل بخالص التهانى، مؤكدين على اعتزازهم بالدور الوطنى العظيم الذى تقومون به فى حماية الجبهة الداخلية والسهر على أمن وسلامة المواطنين بكل الإخلاص والتفانى، ضاربين أروع الأمثال فى الفداء والتضحية من أجل أمن وإستقرار الوطن.

وفقكم الله إلى ما فيه الخير لمصر وشعبها.,

وكل عام وأنتم بخير

كما بعث الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للسيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بهذه المناسبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.