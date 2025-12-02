سكرتير عام مساعد محافظة الإسماعيلية يوجه بمراجعة خطة عمل منظومة المتغيرات المكانية

18 حجم الخط

وجَّه اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، على ضرورة مراجعة خطة عمل منظومة المتغيرات المكانية بجميع المراكز، وحصر التحديات والعمل على حلها لتحسين مؤشرات الأداء في هذا الملف المهم.

إزالة جميع الأبنية المخالفة

كما وجه السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، السكرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لإزالة جميع صور البناء المخالف فى المهد، والمتابعة الدقيقة لمنع تكرار حالات التعدى، مع اتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه المخالفين.

وكلَّف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، رؤساء المراكز بحصر «نماذج ٨» الصادرة مرفقة بالإحداثيات، وتسليمها لوحدة المتغيرات المكانية لربطها بالمتغيرات غير القانونية، كما وجَّه رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية بإعداد بيان تفصيلي بأعداد المتغيرات في كل مركز وقرية، وإخطار رؤساء المدن به أولًا بأول.

عقد اجتماع لمتابعة معدلات الأداء بملف المتغيرات المكانية

وكان قد عقد اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، اجتماعًا لمتابعة معدلات الأداء بملف المتغيرات المكانية بجميع قرى ومراكز ومدن المحافظة والدفع بمعدلات الأداء لهذا الملف الحيوي.

أبرز الحضور خلال الاجتماع

جاء ذلك بحضور محمود نوح مدير المتغيرات المكانية بالمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية ومديري إدارات المتغيرات المكانية والإدارات الهندسية بالمراكز والمدن والأحياء والجهات المعنية بالاجتماع.

رصد معدلات الأداء

و تابع السكرتير العام المساعد معدلات الأداء بملف المتغيرات المكانية، وعدد المتغيرات التي تم رصدها بكل مركز، ومعدلات التنفيذ، ووجه السكرتير العام المساعد، رؤساء المدن، بسرعة الرد على المتغيرات غير القانونية التي تم رصدها، والتعامل الفوري مع الحالات الحديثة التي يتم رصدها، وتدقيقها من خلال الإحداثيات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وأكد أنه لن يتم التهاون مع أي مقصر أو متهاون لم يحقق المستهدفات المطلوبة في هذا الملف الحيوى، مشددًا على ضرورة الإسراع في تصفية الغير قانوني ومطابقة المتغيرات بالحالات المسجلة على المنظومة.

