الجمعة 23 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بيطرى الإسماعيلية يتابع حملات تحصين الكلاب الضالة ضد السعار

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
18 حجم الخط

 تابعت مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسماعيلية، حملة ميدانية لتحصين الكلاب الضالة ضد مرض السعار، ضمن جهود الدولة للقضاء على المرض بحلول عام ٢٠٣٠، وطبقًا للمادة ٢٣ من قانون ٢٩ لسنة ٢٠٢٣، الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الذي تم إقراره من مجلس النواب.

وزير الري يوجه بمواصلة تكريك وحماية ترعة الإسماعيلية (صور)

الصورة الأولى لضحية حادث انفجار شاحن سكوتر كهربائي بالإسماعيلية

 

عمل حملة لتحصين الكلاب

 ونفذت لجنة من إدارة الأمراض المشتركة بمديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، بالتعاون مع أعضاء جمعية الرفق بالحيوان، حملة تحصين ضد مرض السعار للكلاب الحرة، بمنطقة الشيخ زايد (الشارع التجاري).

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

نتائج حملة التحصين 

 

وأسفرت الحملة عن تحصين ١٥ كلبًا من الكلاب الحرة بلقاح السعار.

وأكد دكتور زكريا هاشم مدير مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، أن الحملة هدفت إلي تحصين الكلاب بمصل السعار، مؤكدًا على أهمية الدور المجتمعي للمواطنين من خلال مشاركتهم بالحملة بالدعم والإرشاد للأماكن المقترحة لتنظيم الحملات القادمة.

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

توعية المواطنين من مخاطر مرض السعار 

 

كما تمت توعية المواطنين من أهالي المنطقة، بخطورة مرض السعار وأعراضه على الحيوان والإنسان، وكيفية انتقاله وكيفية التصرف في حالة العقر، كما تم التوعية بثقافة الرفق بالحيوان والتربية السليمة للحيوانات الأليفة.

 

بالإضافة لوضع خطة زمنية ومكانية لمتابعة المنطقة في حال ظهور حالات جديدة، وأكدت المديرية أن اتباع المنهج العلمي المعتمد: (تطعيم + تعقيم = بيئة آمنة بدون تكاثر)، وذلك هو السبيل الأمثل لحماية صحة المواطنين، وتحقيق هدف القضاء على مرض السعار، مع الحفاظ على حقوق الحيوان.

 

يذكر، أن المديرية تواصل حملاتها بالتعاون مع جمعية الرفق بالحيوان لتغطي كافة المناطق بالمحافظة ومراكزها. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الامراض المشتركة الاسماعيلية الحيوانات الخطرة والكلاب الحيوانات الخطرة الطب البيطري بالاسماعيلية الكلاب الضالة الكلاب الحرة تحصين الكلاب الضالة

مواد متعلقة

الصورة الأولى لضحية حادث انفجار شاحن سكوتر كهربائي بالإسماعيلية

وزير الري يوجه بمواصلة تكريك وحماية ترعة الإسماعيلية (صور)

إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل خلال زفة عرس بالإسماعيلية (صور)

صحة الإسماعيلية تختتم البرنامج التدريبي للتنمية المستدامة للعاملين بالطب الوقائي

ads

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز بدوري الأبطال بعد مرور 30 دقيقة

التعادل السلبي يسيطر على مباراة الأهلي ويانج أفريكانز بعد مرور 15 دقيقة

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالقاهرة

مقترح جديد لضبط إعفاء الهواتف المحمولة للمصريين بالخارج وتحفيز تحويلات الدولار

استعدادات مكثفة بالمترو لاستقبال شهر رمضان المبارك

طن الأولين يواصل الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

دوري الأبطال، تريزيجيه يسجل هدف التقدم لـ الأهلي في شباك يانج أفريكانز

تحرير 13 محضرا ضد المنشآت المخالفة لقوانين العمل بالإسماعيلية (صور)

خدمات

المزيد

طن الأولين يواصل الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

الهبرد يواصل الارتفاع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع وادي دجلة.. الزمالك وبتروجت.. دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف يمكن للمؤسسات الدينية مخاطبة الأجيال الجديدة؟ جناح الأزهر بمعرض الكتاب يجيب

لماذا اعترض أهل الكتاب على مدة نوم أهل الكهف بالقرآن؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

من السنة النبوية، أفضل الأعمال في ليلة النصف من شعبان

المزيد
الجريدة الرسمية