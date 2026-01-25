الأحد 25 يناير 2026
رياضة

موعد والقناة الناقلة لمباراة برشلونة وريال أوفييدو في الدوري الإسباني

برشلونة
برشلونة
يستقبل فريق برشلونة بقيادة الألماني هانز فليك، اليوم الأحد، نظيره ريال أوفييدو على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" ضمن الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدوري الإسباني موسم 2025-2026. 

موعد مباراة برشلونة وريال أوفييدو

تنطلق مباراة برشلونة وريال أوفييدو في الدوري الإسباني في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر، السادسة والربع مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وريال أوفييدو

تذاع مباراة برشلونة وريال أوفييدو عبر قناة beIN sports HD 2.

وخطف ريال مدريد صدارة الليجا بعد فوزه مساء السبت على فياريال بهدفين دون مقابل، ليرفع رصيده للنقطة 51 في القمة، متقدمًا بفارق نقطتين عن برشلونة.

نادي برشلونة بعد خسارته في الجولة الماضية أمام ريال سوسيداد بهدفين لهدف، تجمد رصيده عند 49 نقطة، ويتواجد الآن في المركز الثاني.

ويسعى برشلونة إلى الفوز من أجل استعادة الصدارة من غريمه ريال مدريد، والصعود لقمة الترتيب مجددًا.

فيما يتذيل ريال أوفييدو ترتيب الدوري الإسباني، حيث يملك 13 نقطة ويتواجد في المركز الأخير بجدول الليجا.

الأهلي يعلن إنتقال حمزة عبد الكريم لبرشلونة

وعلي صعيد آخر  أعلن وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن إتمام انتقال حمزة عبد الكريم، مهاجم الفريق الأحمر، إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني، خلال يناير الجاري.

وقال وليد صلاح الدين، في تصريحات تليفزيونية: إن اللاعب أنهى إجراءات انتقاله رسميا إلى برشلونة، متمنيا له التوفيق في مشواره الاحترافي، ومؤكدًا دعمه الكامل له خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح مدير الكرة بالأهلي أن حمزة عبد الكريم سيغادر إلى إسبانيا خلال الأيام القليلة المقبلة، عقب الانتهاء من استخراج تأشيرة السفر، التي تستغرق بعض الوقت، مشيرا إلى أن النادي يتابع مسيرة اللاعب ويتمنى له تمثيل الكرة المصرية بصورة مشرفة داخل ناديه الجديد.

الجريدة الرسمية