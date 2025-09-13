اليوم، الجنايات تستمع لدفاع المتهمين بخلية "ولاية داعش الدلتا"

تستمع الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم السبت، لمرافعة هيئة دفاع 9 متهمين فى القضية رقم 13555 لسنة 2024، جنايات حلوان، والمعروفة بـ خلية ولاية داعش الدلتا.

محاكمة المتهمين بولاية داعش الدلتا

وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون عام 2023، حتى 27 أبريل 2024، تولي المتهم الأول قيادة جماعة ولاية الدلتا الإرهابية التي أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وانضم المتهمون من الثاني وحتى الأخير للجماعة الإرهابية الواردة ببند الاتهام الأول مع علمهم بأغراضها.

كما ارتكب جميع المتهمين جريمة من جرائم الإرهاب، بأن جمعوا وأمدوا ونقلوا ووفروا للجماعة الإرهابية بيانات ومعلومات بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، جمعوا دون سند من القانون معلومات عن القائمين بتنفيذ أحكام قانون الإرهاب، بأن جمعوا معلومات عن أفراد الشرطة بالمحافظات "البحيرة والغربية وكفر الشيخ.



كما استخدموا موقع التواصل الاجتماعي التليجرام بغرض الترويج لأفكار الجماعة لتجنب الرصد الأمنى، ورصدوا الخدمات الأمنية لبنكين وكنيسة في زفتى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.