تأجيل محاكمة نائبة سابقة بتهمة دهس شاب بطريق صلاح سالم

قررت محكمة جنح عين شمس تأجيل أولى جلسات محاكمة نائبة سابقة بمجلس النواب بتهمة القتل الخطأ، بعدما صدمت بسيارتها شابا كان يقف على جانب الطريق ما أدى إلى مصرعه إلى جلسة 31 يناير الجاري.


تعود أحداث الواقعة بتلقى غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث مروري بطريق صلاح سالم أسفر عن مصرع شاب.

وبالفحص، تبين اصطدام سيارة تقودها نائبة سابقة بالمجني عليه أثناء وقوفه على جانب الطريق، ما أسفر عن إصابتها هي الأخرى، ووفاة الشاب متأثرًا بإصابته
وعقب  تقنين الإجراءات، أمرت جهات التحقيق بإخلاء سبيل المتهمة، مع إحالتها إلى محكمة الجنح المختصة، لمباشرة محاكمتها في الاتهام المنسوب إليها.

حوادث الطرق المرورية
 

تعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يوميّ، وهي تتسبّب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسيّ على حدّة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح  أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه. تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة والغير معروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

