الأربعاء 21 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تاجيل محاكمة 39 متهما بـ"خلية العملة" لـ 19 إبريل

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو
18 حجم الخط

قررت  الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 39 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"خلية العملة" لجلسة 19 أبريل المقبل.

وتضم القضية  جنايات أول مدينة نصر، عددًا من المتهمين المنتمين لجماعة الإخوان، حيث وجهت إليهم النيابة العامة اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بغرض تغيير نظام الحكم بالقوة.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين من العشرين حتى التاسع والعشرين شاركوا جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها.

كما نسبت النيابة إلى بعض المتهمين (الثاني والثالث والتاسع ومن العشرين حتى الخامس والعشرين والتاسع والثلاثين) ارتكاب أعمال إرهابية، تمثلت في شراء العملات الأجنبية داخل البلاد وخارجها خارج إطار السوق المصرفية، بهدف الإضرار بالاقتصاد القومي وتعريض مصالح المجتمع للخطر.

كما وجهت النيابة لجميع المتهمين تهم تمويل الإرهاب، من خلال جمع وتوفير وحيازة ونقل وإمداد الجماعة الإرهابية بأموال ومستندات، مع علمهم باستخدامها في تنفيذ جرائم إرهابية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدائرة الأولى إرهاب خلية العملة جنايات أول مدينة نصر النيابة العامة الانضمام لجماعة إرهابية الإضرار بالوحدة الوطنية

مواد متعلقة

اليوم، فصل جديد في محاكمة 39 متهما بـ"خلية العملة"

الدائرة الثانية إرهاب تستمع اليوم لمرافعة دفاع 7 متهمين بقضية خلية تهريب العملة

غدا، محاكمة 7 متهمين في قضية خلية تهريب العملة

تأجيل محاكمة 29 متهمًا في قضية "خلية العملة" لجلسة 3 فبراير
ads

الأكثر قراءة

السيسي: القطاع الخاص شريك أساسي في مسيرة التنمية الشاملة

كأس مصر، المصري وزد إف سي يتعادلان سلبيا ويلجآن للوقت الإضافي (صور)

الحكومة تقرر فسخ التعاقد مع المخالفين لشروط سداد أراضي الدولة

غياب مصري، التشكيل المثالي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025

دور الـ 16 بكأس مصر، التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين المصري وزد

غدا، بدء تخصيص شقق الإسكان المتنوع بالإسماعيلية

في 4 نقاط، السيسي يستعرض السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية بصـفـة مسـتدامـة

رئيس منتدى دافوس يثمن جهود السيسي لترسيخ الاستقرار في المنطقة

خدمات

المزيد

تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء 21 يناير 2026 بالأسواق

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 21-1-2026

أسعار الرمل في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 21-1-2026

أسعار الجبس في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 21 يناير 2026

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحشرات في المنام وعلاقته بالنجاة من الكروب والأزمات

تعرف على أفضل الأيام التي يستحب صيامها في شهر شعبان، لا يفوتك ثوابها

من بينها شهر شعبان، الأوقات التي ترفع فيها الأعمال إلى الله

المزيد
الجريدة الرسمية